Ci sono 3 mesi GRATIS di Apple Arcade per te con oltre 200 giochi: ecco come fare

Se hai acquistato un nuovo dispositivo Apple, come un iPhone, un iPad, un Mac o una nuova Apple TV, c'è una fantastica opportunità che forse non sapevi di avere: hai diritto infatti a provare gratuitamente per 3 mesi l'intero catalogo di Apple Arcade, la piattaforma che ti permette di accedere a oltre 200 giochi senza pubblicità e senza acquisti in-app. Potrai aspettarti di trovare davvero di tutto.

Apple Arcade: provalo gratis per 3 mesi

Apple Arcade ti farà dimenticare cosa sia la noia. Il catalogo viene costantemente aggiornato con nuovi titoli, garantendoti sempre nuove avventure da esplorare e storie da scoprire. Giochi d'azione, puzzle o di avventura, troverai sicuramente qualcosa che ti catturerà l'attenzione.

Passiamo però alla cosa importante e cioè come ottenere i tuoi 3 mesi gratuiti di Apple Arcade. In realtà, è davvero molto semplice perché ti basta completare la configurazione del tuo nuovo dispositivo Apple, accedere con il tuo ID Apple e dirigerti sull'App Store. Qui, troverai la sezione dedicata ad Apple Arcade e potrai riscattare la tua offerta in pochi semplici passaggi. Ricorda solo di farlo entro 93 giorni dalla configurazione del dispositivo.

Non perdere dunque questa fantastica opportunità di esplorare il divertimento senza limiti di Apple Arcade: lo provi gratis per 3 mesi e poi decidi.

