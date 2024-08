Questo pacchetto Norton 360 costa il 66% in meno: approfittane subito

Norton 360 Deluxe cosa adesso il 66% in meno! Stiamo parlando di un pacchetto di protezione completo che costa soltanto 2,92 euro per il primo anno di abbonamento. Un affare colossale, che non devi assolutamente lasciarti sfuggire. Continua a leggere per conoscere maggiori dettagli su questo eccezionale bundle.

Affare imperdibile: 66% in meno per Norton 360 Deluxe

Con Norton 360 Deluxe, puoi proteggere fino a 5 dispositivi con una singola licenza valida per ben 12 mesi. Una volta comprato il pacchetto, non avrai bisogno di aspettare i tempi di consegna: il codice di attivazione ti arriva subito via mail e potrai scaricare immediatamente il software.

Norton 360 Deluxe 2024 non è solo un semplice antivirus. Offre un pacchetto completo con VPN illimitata, password manager, Dark Web Monitoring e molto altro. Sono servizi che normalmente costerebbero una fortuna, ma qui li ottieni tutti in un'unica soluzione.

La protezione in tempo reale di Norton 360 individua e blocca minacce che tentano di sabotare i tuoi dispositivi. Non importa su quale sistema operativo stai lavorando: la suite è perfettamente integrata e svolge il suo lavoro con efficienza chirurgica.

Poi c’è la VPN illimitata, che ti permette di navigare nascosto agli occhi curiosi di tracker e hacker. Hai anche il password manager che mette ordine tra centinaia di password, credenziali di accesso e dati sensibili come le informazioni delle carte di credito.

E vogliamo parlare del Dark Web Monitoring? Questo piccolo software ti avvisa se i tuoi dati finiscono nel Dark Web. Se hai bambini in casa, c'è la protezione minori per monitorare PC e smartphone. Infine, avrai 50GB di backup nel cloud per salvare i tuoi file più importanti.

Non farti sfuggire questa occasione unica. Norton 360 Deluxe 2024 a un prezzo così basso è un'opportunità da cogliere al volo. La tua sicurezza digitale non è mai stata così conveniente con il 66% in meno!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.