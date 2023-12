Questo Mini PC è potente e compatto... ed è in FORTE SCONTO

I Mini PC rappresentano una buona alternativa ai computer classici, essendo più piccoli, compatti ma comunque potenti quanto basta: su Amazon oggi, il Mini PC NiPoGi è scontato del 25% per un costo finale di 209€.

Mini PC scontatissimo su Amazon: mega offerta

Il mini PC AK1 Plus di NiPoGi si presenta con il potente processore Intel Alder Lake-N95 di 12a generazione, che raggiunge una velocità fino a 3,4 GHz. Questo significa un aumento delle prestazioni e un'esperienza fluida per l'intrattenimento domestico, lo streaming video, la navigazione web e il lavoro quotidiano.

Con un ampio spazio di archiviazione di 16 GB di SSD DDR4 e 512 GB, questo mini PC non solo consente di salvare grandi file in modo efficiente, ma migliora anche la velocità di esecuzione, rendendo il lavoro più veloce ed efficiente. Inoltre, hai la possibilità di espandere lo storage aggiungendo un SSD/HDD SATA da 2,5" (non incluso), dando così la flessibilità di adattare il dispositivo alle tue esigenze specifiche.

Il NiPoGi AK1 Plus si distingue anche per la sua capacità di supportare la risoluzione 4K UHD e il doppio schermo tramite le sue 2 porte HDMI, migliorando notevolmente l'efficienza del lavoro. La connessione wireless è garantita e stabile grazie al WiFi 2.4G/5G.

Inoltre, il mini PC è dotato di Bluetooth 4.2 per collegare facilmente tastiere e mouse wireless. In poche parole, questo mini PC è una potente workstation che offre prestazioni elevate e connessioni affidabili, rendendolo ideale per una varietà di attività quotidiane.

La promozione di Amazon prevede uno sconto del 25% sul Mini PC NiPoGi per un costo d'acquisto finale di 209€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.