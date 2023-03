Questo laptop da 13" con i3 è al prezzo più BASSO di SEMPRE

Se stai cercando un laptop di qualità, con uno scomparto hardware che ti garantisca prestazioni di livello, senza spendere tanti soldi, allora ho trovato l'offerta giusta per te. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello CHUWI CoreBook Pro a soli 340,39 euro, invece che 389 euro.

Anche se non siamo di fronte a uno sconto folle, per le caratteristiche che presenta questo laptop, è un ottimo prezzo. Avrai un risparmio di più di 48 euro sul totale.

CHUWI CoreBook: il laptop leggero e potente

Questo laptop ha uno schermo da 13 pollici e quindi è chiara l'idea dei produttori di fornire all'utente qualcosa di leggero e pratico. Infatti pesa solo 1,34 Kg, ha una tastiera compatta e un touchpad sensibile. Grazie alla scheda grafica integrata Iris Graphics 550, potrai goderti i tuoi contenuti con una risoluzione in 4K.

Monta il processore Intel Core i3 con frequenza di 2,4 GHz che offre ottime prestazioni. A spingere sull'acceleratore ci sono anche gli 8GB di RAM di cui dispone e l'SSD da 256GB espandibile fino a 1TB. Tutto questo garantisce la massima velocità nella gestione dei programmi e dello streaming online. In verità potrai far girare anche qualche gioco senza troppe pretese. E poi possiede un ingresso USB 3.0, una porta Type-C, uno slot per microSD e un ingresso per cuffie e microfono.

Insomma un laptop di ottima qualità e buone prestazioni a un prezzo davvero niente male. Se vuoi averlo con questo sconto devi fare in fretta. Per cui dirigiti ora su Amazon e acquista il tuo CHUWI CoreBook Pro a soli 340,39 euro, invece che 389 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

