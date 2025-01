Questo è l’anno giusto per migliorare il CV aggiungendo una nuova lingua

La crescita professionale passa anche dalla capacità di cogliere le occasioni e queste non vanno solo trovate, ma anche preparate. In qualsiasi ambito lavorativo conoscere e padroneggiare una lingua straniera è indispensabile per crescere e accedere a posizioni più qualificate (e vantaggiose anche dal punto di vista economico) così come per potersi candidare presso realtà nuove per ambire a raggiungere il lavoro dei propri sogni. Quello della lingua straniera è quindi un elemento cruciale da inserire nel CV aggiungendo la voce di una nuova competenza linguistica o migliorando il livello di una che già si conosce. Per investire in questa direzione Mondly ha previsto un’offerta molto interessante per accedere a tutti i suoi corsi di lingua.

Iniziare subito a parlare una lingua straniera

L’aspetto importante dell’offerta formativa di Mondly è anche la capacità di permettere di memorizzare facilmente e rapidamente le informazioni. Grazie a un sistema di ripetizione molto efficace, infatti, è possibile già dopo poche settimane, riuscire a comprendere una lingua straniera. Con Mondly il focus delle lezioni è infatti su frasi di uso comune e non singole parole, così da familiarizzare prima e meglio sulla nuova lingua.

In questo modo è possibile applicarsi in breve tempo a nuove posizioni così come cercare online posti di lavoro più qualificati che cercano figure con specifiche competenze linguistiche. Inoltre si può informare il reparto delle risorse umane della propria azienda delle competenze linguistiche che si stanno acquisendo o perfezionando così da poter ambire a uno scatto di carriera.

L’investimento in un corso di lingua non è mai sprecato o vano, anche per la capacità di allenare e stimolare la mente. Con Mondly l’investimento è ancora più sicuro sia per l’efficacia del metodo che per la promozione attiva ancora per poco tempo con uno sconto del 95% sull’intero pacchetto con 41 differenti corsi di lingua.

