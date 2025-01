Quartz ha pubblicato silenziosamente notizie generate dall’AI

Quartz, il sito di news economiche internazionali, ha silenziosamente aggregato i reportage di altre redazioni per pubblicare articoli generati dall’AI sotto la dicitura "Quartz Intelligence Newsroom". Quartz ha iniziato a pubblicare semplici report sugli utili generati dall'intelligenza artificiale mesi fa, ma a partire dalla scorsa settimana, è passato ad articoli brevi. Uno dei 18 articoli generati dall'intelligenza artificiale pubblicati di recente e intitolato: "La Corea del Sud condivide i risultati preliminari sulle indagini sull'incidente aereo di Jeju", aggrega i reportage realizzati da veri giornalisti di CNN, MSN e The Associated Press su MSN.com.

Ciascuno degli articoli generati dall'intelligenza artificiale di Quartz è lungo circa 400 parole e non include citazioni complete dalle fonti. Invece di attribuire informazioni nel corpo del testo, l’AI cita le sue fonti solo all'inizio dei suoi articoli. Un portavoce della società madre di Quartz, G/O Media, ha dichiarato al sito TechCrunch l'esistenza di una redazione AI "puramente sperimentale". Tuttavia, non sono stati indicati i modelli o gli strumenti AI usati per scrivere articoli di notizie generati dall'intelligenza artificiale. Ad oggi non è chiaro come la redazione AI di Quartz scelga quali storie coprire. Il portavoce ha affermato che l'obiettivo è di liberare la redazione di Quartz per "lavorare su articoli più lunghi e più approfonditi". Inoltre, la redazione esamina ogni storia generata dall'AI prima che venga pubblicata.

Quartz: possibilità di massimizzare i profitti, ma articoli potrebbero avere errori

G/O Media, di proprietà della società di private equity Great Hill Partners, è stata criticata nel luglio 2023 per aver pubblicato contenuti generati dall'intelligenza artificiale pieni di errori senza il contributo dei redattori o degli autori di G/O. Il direttore editoriale dell'azienda all'epoca, Merrill Brown, ha difeso la pratica, anche se i giornalisti del gruppo G/O vi si sono opposti. La pubblicazione di contenuti generati dall'intelligenza artificiale offre agli editori come Quartz un modo per accedere a manodopera a basso costo. L'intelligenza artificiale non comporta benefit e stipendi e ciò permette di massimizzare potenzialmente i profitti.

Il portavoce di G/O ha affermato che la risposta dei lettori e il coinvolgimento con le sue storie sull'intelligenza artificiale hanno "superato di gran lunga le nostre aspettative fino a questo punto". G/O non è la prima organizzazione mediatica a cimentarsi con contenuti generati dall'intelligenza artificiale. CNET e Gannett hanno pubblicato le proprie storie e opere d'arte generate dall'intelligenza artificiale. Tuttavia, anche in questo caso erano fattualmente inaccurate, e — nel caso di Sports Illustrated — con didascalie inventate.