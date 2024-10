Quali tipi di informazioni personali vengono raccolte dai data broker

I data broker sono aziende specializzate nella raccolta (e nella rivendita) dei dati degli utenti. Queste aziende svolgono un'attività legittima, anche se spesso gli utenti cedono i propri dati in modo inconsapevole, ad esempio accettando le condizioni di utilizzo di un servizio senza leggerle in modo approfondito. Queste aziende "vivono" grazie ai dati degli utenti, riuscendo a creare dei profili e, quindi, a dar vita a campagne di marketing mirato.

Chi utilizza Internet in modo assiduo, quindi, rischia di dover fare i conti con la diffusione dei propri dati online. Per riuscire ad eliminare questi dati, proteggendo la propria privacy, è ora possibile ricorrere a un tool davvero efficace. Si tratta di Incogni, servizio accessibile in abbonamento ed in grado di occuparsi di tutte le pratiche per ottenere la cancellazione dei dati dei suoi utenti, entrando in contatto diretto con i data broker.

Per iniziare a utilizzare il servizio è possibile attivare l'abbonamento annuale con 30 giorni di garanzia di rimborso: il costo è scontato del 50%, per una spesa mensile di 7,49 dollari. Tutti i dettagli sono disponibili tramite il sito di Incogni, linkato qui di sotto.

A quali informazioni puntano i data broker?

L'obiettivo dei data broker sono i dati degli utenti. Qualsiasi dato è potenzialmente utile. Le informazioni principali sono l'indirizzo e-mail e il numero di cellulare ma anche la cronologia di navigazione può rappresentare una fonte preziosa in quanto "svela" le preferenze di un utente e aiuta a crearne un profilo in vista di campagne di marketing.

A tal proposito è utile l'indirizzo IP, che permette di geolocalizzare l'utente. Tramite i social e le informazioni pubblicate dallo stesso utente o dai suoi contatti, i data broker possono ottenere ancora più informazioni, spesso molto personali. Nella maggior parte dei casi, i dati raccolti sono innocui anche se i casi in cui di truffe e furto di identità grazie alle informazioni recuperate online non mancano.

Per questo motivo, conviene utilizzare Incogni e cancellare le informazioni personali dal web. Maggiori dettagli sono disponibili di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.