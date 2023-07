Quale VPN usare in vacanza? 3 motivi per scegliere quest'offerta

Poter contare su di una VPN da usare in vacanza è molto importante in quanto consente sia di geolocalizzare la posizione in un altro Paese (un elemento molto utile quando si viaggia all'estero) che per rendere privata la connessione (essenziale quando si usa una rete pubblica ad esempio). Scegliere una VPN valida da usare in vacanza, però, non è semplice. Ci sono vari fattori da considerare.

In questo momento, la scelta giusta è rappresentata da NordVPN, servizio che garantisce una connessione illimitata tramite rete VPN con tanti vantaggi e ora anche un prezzo scontato di 3,99 euro al mese optando per il piano biennale (invece che 12,99 euro al mese). Per accedere all'offerta è possibile seguire il link qu idi sotto.

NordVPN è la scelta giusta per una VPN da usare in vacanza: ecco perché

Ci sono almeno 3 motivi che rendono NordVPN la scelta giusta per avere una VPN da usare in vacanza. Il servizio, infatti, si caratterizza per:

una connessione sicura e illimitata ; il traffico dati è protetto dalla crittografia ed è prevista una politica no log per azzerare il tracciamento; il più, la connessione avviene senza limiti di banda

; il traffico dati è protetto dalla ed è prevista una per azzerare il tracciamento; il più, la connessione avviene senza limiti di banda un network di oltre 5 mila server sparsi in tutto il mondo che consente di aggirare facilmente le limitazioni all'accesso ad un sito web andando a geolocalizzare la connessione in un altro Paese

sparsi in tutto il mondo che consente di aggirare facilmente le limitazioni all'accesso ad un sito web andando a geolocalizzare la connessione in un altro Paese un costo ridotto: con l'offerta in corso, infatti, NordVPN costa appena 3,99 euro al mese invece di 12,99 euro al mese andando a scegliere il piano biennale

In questo momento, quindi, NordVPN è la soluzione giusta su cui puntare per poter contare su di una VPN da usare in vacanza, senza limiti, con la massima sicurezza e con costi ridotti. Per accedere all'offerta e attivare subito NordVPN è possibile fare riferimento direttamente al link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.