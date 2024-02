Qual è il trucco per un prestito conveniente? Ecco come ridurre al minimo la rata

Ottenere un prestito personale conveniente è possibile. I tassi di interesse per l'accesso al credito sono in calo e le opportunità per i consumatori si stanno moltiplicando. Per poter contare su di una soluzione conveniente è necessario valutare bene le opzioni a propria disposizione, anche andando a calcolare un preventivo gratuito. Un esempio di prestito conveniente è rappresentato dal prestito convenzionato INPS di Supercredito che consente di ottenere fino a 75.000 euro, con un rimborso fino a 10 anni e con un tasso di interesse agevolato.

Per verificare le condizioni per l'accesso a questa soluzione di finanziamento basta seguire il link qui di sotto e calcolare un preventivo gratuito e senza impegno. Successivamente, sarà possibile procedere con la richiesta online, nel caso in cui le condizioni proposte siano soddisfacenti, in rapporto alle proprie necessità.

Prestito convenzionato INPS: la scelta conveniente di Supercredito

Affidarsi a un prestito convenzionato INPS è un semplice ma efficace trucco per accedere a un prestito conveniente grazie alla possibilità di sfruttare:

tassi agevolati e rata costante, fino a un quinto dell'importo dello stipendio o della pensione

importo personalizzato fino a 75.000 euro

rimborso fino a 10 anni per ridurre al minimo la rata mensile

nessun garante richiesto

Naturalmente, per una valutazione completa dell'effettiva convenienza della proposta di Supercredito è necessario calcolare un preventivo gratuito. Bastano pochi passaggi per ottenere tutte le informazioni desiderate. Premendo sul box qui di sotto, infatti, è possibile accedere al sito ufficiale e seguire una procedura online per ottenere il preventivo.

Una volta inviata la richiesta di prestito (nel caso in cui il preventivo dovesse rivelarsi soddisfacente) sarà possibile avviare una pratica veloce, gestita interamente online, per ottenere l'importo desiderato e portare a termine i propri progetti personali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.