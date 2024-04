Qt Creator 13: ufficiale il nuovo IDE per sistemi Linux

Qt Creator 13 è stata appena rilasciato, come l'ultima versione stabile di questo IDE (Integrated Development Environment) open source, multipiattaforma e gratuito che semplifica lo sviluppo di applicazioni GUI in Qt. I punti salienti del successore di Qt Creator 12 includono programmi di installazione offline e online per Linux su ARM. Inoltre, è dotato di uno stile visivo rinnovato per la modalità di benvenuto e supporto iniziale per i dispositivi iOS 17. Infine, non mancano miglioramenti all'interfaccia utente docking utilizzata in Widget Designer e modalità Debug. Come rivelato sul blog di Qt Group: “Lo stato ‘bloccato’ è scomparso. Invece è sempre possibile trascinare i pannelli in corrispondenza dei titoli. Per più pannelli disposti in una pila verticale, abbiamo aggiunto l'opzione per comprimere temporaneamente i singoli pannelli”.

Qt Creator 13: le principali novità della nuova versione

Qt Creator 13 introduce inoltre il supporto per la creazione, la distribuzione, l'esecuzione e il debug di applicazioni basate su Qt 6 e CMake. Ciò è riservato ai dispositivi che utilizzano Qt Application Manager. Inoltre, è stato aggiunto il supporto per la creazione di kit Python per progetti Python utilizzando il “Generate Kit” pulsante nelle interpreters preferences di Python. Oltre a ciò, Qt Creator supporta la configurazione di server linguistici per YAML, JSON e Bash tramite npm. Tale IDE rende anche possibile navigare dai componenti QML al codice C++ corrispondente in un progetto. Inoltre, riorganizza le impostazioni del formato Clang dove le impostazioni personalizzate sono ora un editor di testo con controllo della sintassi. La directory di build predefinita è stata poi modificata per trovarsi all'interno di una sottodirectory "build" del project sources, necessaria per il supporto Docker, nonché per i progetti CMake.

Infine, Qt Creator 13 introduce una nuova funzionalità chiamata “Obiettivi scomparsi”. Questa è utile per elencare i kit mancanti per un progetto in una sezione della modalità Progetti. Naturalmente, ci sono numerosi altri piccoli miglioramenti e correzioni di bug in Qt Creator 13. Per saperne di più basta consultare il changelog ufficiale. La nuova versione dell’IDE Linux è già disponibile sul sito web ufficiale ed è compatibile con i sistemi Linux AArch64 (ARM64) a 64 bit.