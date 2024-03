Qonto: piano di business Premium a soli 39€ e mega sconto sull'addebito annuale

Qonto è una piattaforma di gestione finanziaria progettata principalmente per le piccole e medie imprese, gli imprenditori e i liberi professionisti. Offre una serie di servizi finanziari digitali che consentono agli utenti di gestire facilmente le loro finanze aziendali. Il piano di business Premium è disponibile a soli 39€ al mese e uno sconto di ben 72€ sull'addebito annuale.

Risparmia con Qonto sulla gestione del tuo business Premium

Prova gratuitamente il pacchetto completo di Qonto con conto e carte aziendali per 30 giorni senza alcun impegno. Con la carta virtuale viola inclusa, avrai accesso a una serie di vantaggi esclusivi per gestire le tue finanze aziendali in modo efficiente e conveniente.

Il pacchetto comprende una carta One Mastercard e carte virtuali illimitate, offrendoti la flessibilità di utilizzare i tuoi fondi ovunque tu vada. Avrai anche accesso a 100 bonifici o addebiti diretti al mese, con bonifici SEPA istantanei gratuiti inclusi e la possibilità di effettuare bonifici SWIFT internazionali in 25 valute diverse.

Con 1 conto principale e 4 sotto-conti con IBAN dedicati, potrai separare facilmente i tuoi budget, flussi di cassa e categorie di spesa per una gestione finanziaria più organizzata. Inoltre, il servizio offre la possibilità di pagare immediatamente o programmare gli F24 a debito o a credito direttamente dal conto aziendale, insieme a diverse opzioni di finanziamento con partner selezionati.

Il supporto prioritario, ottenibile solo con il piano Premium, è disponibile 7 giorni su 7 via telefono, email o chat per rispondere a tutte le tue domande e offrirti assistenza immediata. Con strumenti per la contabilità automatizzati, fatturazione elettronica integrata e una dashboard avanzata, potrai gestire facilmente le tue finanze aziendali.

Con il piano Premium di Qonto avrai accesso a tutte queste fantastiche funzionalità solo con 39€ al mese e un maxi sconto sull'addebito annuale. Cosa aspetti? Approfittane subito!

