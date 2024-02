Qonto: il conto super smart per la tua attività

Qonto è la nuova soluzione per tutte le Imprese e liberi professionisti attualmente disponibile ONLINE con la possibilità di provare uno dei piani a partire da 9 euro al mese IVA esclusa per 30 giorni completamente gratis.

Qonto: i dettagli del nuovo conto corrente aziendale

Il nuovo conto corrente aziendale per tutte le tue transazioni e commissioni quotidiane include bonifici in area SEPA istantanei, F24 e pagoPA, nonché IBAN italiano e carte MasterCard anche illimitate. Con il conto puoi gestire in maniera automatica le fatture, infatti, puoi impostare pagamenti automatizzati per i fornitori e veloci per i consumatori.

Inoltre, Qonto ti mette a disposizione una gestione delle spese della tua attività chiara e facile da consultare.

A seconda delle dimensioni dell'azienda sono disponibili 3 piani di abbonamento differenti che partono da 9 euro al mese. Oggi nello specifico vedremo nel dettaglio i 3 piani dedicati ai Professionisti:

Basic : include una carta One MasterCard con un limite di pagamento massimo di 20.000€ al mese . Con il piano di partenza hai anche 30 bonifici o SDD diretti, 1 conto corrente con IBAN italiano, possibilità di pagare e gestire il pagamento degli F24 e molto altro. Questa soluzione ti permette di risparmiare 24 euro annui .

Smart : il secondo piano include una carta One MasterCard, carte virtuali illimitate, ben 60 bonifici o addebiti diretti ogni mese, un conto corrente principale ed uno secondario per differenziare il tuo business e tutte le altre feastures del piano Smart. Inoltre, hai la possibilità di far accedere il tuo commercialista ai tuoi dati finanziari e molto altro per gestire al meglio la tua contabilità. Il piano più scelto è disponibile a soli 19 euro mensili con un risparmio annuo pari a 48 euro.

: il secondo piano include una carta One MasterCard, carte virtuali illimitate, ben o addebiti diretti ogni mese, un conto corrente principale ed uno secondario per differenziare il tuo business e tutte le altre feastures del piano Smart. Inoltre, hai la possibilità di far accedere il tuo commercialista ai tuoi dati finanziari e molto altro per gestire al meglio la tua contabilità. Il piano più scelto è disponibile a soli con un risparmio annuo pari a 48 euro. Premium: il piano top di gamma offre tutte le funzionalità del piano Smart con 100 bonifici inclusi al mese e 4 sotto-conti anziché 1 ed il supporto clienti prioritario disponibile 7 giorni su 7. Il prezzo richiesto è pari a 39 euro + IVA al mese.

