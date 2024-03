Qonto: conto business GRATIS con fatturazione elettronica

Le aziende sanno che per primeggiare nel mondo degli affari, è fondamentale la gestione finanziaria oculata. Ecco perché Qonto ha lanciato un conto business per professionisti e imprenditori pratico, sicuro e conveniente. La novità è che adesso hanno la possibilità di provare questo servizio bancario in modo completo.

Conto business Qonto: efficienza e controllo a favore di aziende e professionisti

Qonto offre un conto con IBAN italiano, che facilita le operazioni bancarie quotidiane come bonifici e addebiti diretti. Le carte Mastercard ti permettono di gestire le spese aziendali con grande flessibilità, e la funzionalità di fatturazione elettronica integrata semplifica ulteriormente la tua contabilità.

La piattaforma Qonto è stata pensata per ottimizzare tempo e risorse. Puoi digitalizzare ricevute, categorizzare automaticamente le spese e dare autonomia al tuo contabile, mantenendo sempre il controllo sulle spese aziendali. Puoi anche impostare limiti di spesa per i tuoi dipendenti e monitorare tutte le transazioni in tempo reale.

Qonto, per rendere sicure le transazioni, si avvale della supervisione dell’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) e della Banca d’Italia. La Strong Customer Authentication (SCA) protegge ogni operazione e le carte sono assicurate per coprire ogni evenienza.

Qonto ha messo a disposizione un’interfaccia user-friendly, in modo da rendere la gestione finanziaria più semplice e veloce, permettendoti di concentrarti su ciò che conta davvero: il successo aziendale.

Prova Qonto gratuitamente per 30 giorni e scopri come può trasformare la gestione finanziaria della tua azienda. Al termine del periodo di prova, potrai scegliere il piano che meglio si adatta alle tue necessità, con tariffe a partire da soli 9 euro al mese. Conto business di Qonto: la scelta intelligente per il successo garantito.

