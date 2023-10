Microsoft lancia un ARM Advisory Service per gli sviluppatori

Come sottolineato dalla Casa di Redmond in un post recentemente pubblicato nel Windows Developer Blog, molti utenti pensano che creare applicazioni per Windows on ARM sia un compito molto difficile. Microsoft è convinta del contrario e per questa ragione ha deciso di lanciare un ARM Advisory Service dedicato agli sviluppatori. Lo scopo è quello di aiutare questi ultimi nella creazione di App ottimizzate per l'architettura ARM.

ARM: un mercato in espansione

La logica dell'iniziativa è semplice: se lo sviluppatore dovesse incontrare qualche difficoltà durante il suo lavoro la compagnia sarà pronta ad sostenerlo. Anche e soprattutto dal punto di vista tecnico. Ad oggi la maggior parte delle applicazioni operano in emulazione e possono essere eseguite in ambiente nativo senza particolari sforzi. Nel contempo i produttori continuano a rilasciare nuovi device basati su ARM. Questo perché supportano connessioni ad alta velocità, presentano funzionalità avanzate per l'audio e il video e garantiscono una maggiore autonomia delle batterie.

Ciò significa che nel breve periodo i coder potranno approfittare di un ecosistema in piena espansione. Secondo quanto riportato dai ricercatori di Counterpoint, entro il 2027 la quota di mercato di ARM dovrebbe quasi raddoppiare passando dal 14 al 25% sul totale. Contestualmente dovrebbe aumentare anche la domanda di applicazioni dedicate.

L'ARM Advisory Service di Microsoft

Microsoft ha pianificato un ARM Advisory Service che dovrebbe durare oltre un triennio. In questo periodo gli sviluppatori riceveranno supporto su aspetti come la sicurezza, potranno richiedere code review, accedere a risorse su buone pratiche e debugging, richiedere suggerimenti riguardanti la DLP (Data Loss Prevention) e contare su assistenza specialistica. Chi fosse interessato a partecipare non dovrà fare altro che compilare il modulo presente su questa pagina.

Sono previsti anche workshop ma è bene tenere presente che, almeno per ora, tutti i servizi previsti verranno erogati unicamente in lingua inglese dal lunedì al venerdì in orari di ufficio. È stato inoltre fissato un tempo limite di 15 ore per ciascun sviluppatore ARM.

Il nuovo programma rappresenta un'estensione dell'App Assure program di Redmond nato per aiutare gli sviluppatori nel porting della applicazioni da Windows 7 e 8 a Windows 10 e Windows 11.