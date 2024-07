Prova i servizi del Cloud di Aruba con un credito fino a 100 euro

Se sei alla ricerca di una piattaforma valida di servizi in cloud, ti segnaliamo la nuova offerta di Aruba, che offre fino a 1 anno di servizi gratuiti sul Cloud proprietario proponendo ai nuovi clienti un credito fino a 100 euro per mettere alla prova i propri prodotti.

Tra le soluzioni cloud che si possono attivare con il credito gratuito si annoverano tra gli altri anche Aruba Cloud Server, Cloud VPS e Cloud Backup. In particolare, Aruba Cloud Server rappresenta una delle migliori soluzioni per le aziende o i privati che hanno la necessità di potenziare il proprio progetto online. Per ricevere fino a 1 anno di servizi gratis sul Cloud di Aruba è sufficiente creare un account gratuito tramite questa pagina del sito ufficiale.

Le caratteristiche chiave di Aruba Cloud Server

Aruba Cloud Server è uno dei servizi inclusi nel Cloud di Aruba. Offre traffico illimitato, hardware di ultima generazione e risorse garantite. In più, i server virtuali di Aruba sono collegati al servizio di block storage, al fine di offrire la massima scalabilità.

A questo proposito, segnaliamo anche la possibilità di ridimensionare i cloud server in modo semplice e veloce grazie all'interfaccia Aruba Cloud Management Platform, così da contenere i costi e gestire a proprio piacimento i carichi di lavoro.

Un altro motivo per cui scegliere Aruba Cloud Server è l'utilizzo delle migliori infrastrutture del cloud italiano, certificate Standard Rating 4 e situate in Italia.

La creazione di un account gratuito alla piattaforma Cloud di Aruba avviene tramite questa pagina dedicata del sito Aruba.it. Per le aziende è disponibile un credito di 100 euro, mentre per i clienti privati la somma a disposizione è pari a 20 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.