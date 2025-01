Prova gratis per un anno i servizi del Cloud di Aruba per la tua azienda

Spesso per i professionisti la difficoltà maggiore sta nello scegliere il servizio più adatto per il proprio lavoro. Sono tante le realtà, anche molto autorevoli, che offrono gli stessi servizi e anche se le offerte sono poi molto diversificate, è complesso capire qual è quella più utile e migliore in termini anche di qualità del servizio. Poter provare quei servizi prima di acquistarli è un’opportunità molto interessante e Aruba la offre a tutti i nuovi clienti.

I servizi in promozione con il Cloud di Aruba

Creando gratuitamente un nuovo account le aziende ricevono un credito di 100€ (di 20€ per i privati) per provare entro i 12 mesi successivi uno dei servizi tra quelli disponibili. Tra questi c’è Aruba Cloud Server con il quale avere traffico illimitato e la possibilità di adattare facilmente le risorse alle specifiche esigenze mantenendo sempre i costi sotto controllo.

Con Database as a Service, invece, si ha la possibilità di gestire i propri database direttamente nel cloud, senza preoccuparti dell'infrastruttura accedendo a diversi strumenti di sicurezza. Il Cloud VPS è il servizio per avere un server virtuale personalizzabile, con tecnologia avanzata, ideale per chi ha necessità di ottenere prestazioni elevate.

Il servizio Container as a Service permette di sfruttare la tecnologia dei container per sviluppare e gestire applicazioni in modo più veloce ed efficiente, ottimizzando l’uso delle risorse. Con il Cloud Object Storage, invece, si possono archiviare grandi quantità di dati in modo sicuro e scalabile, con un sistema di protezione avanzato per file, immagini e video.

C’è poi il Load Balancer con il quale distribuire il traffico tra più server per ottimizzare le prestazioni e migliorare l’efficienza delle applicazioni. Con il servizio Cloud Backup si possono archiviare i propri file grazie ai backup automatici nel cloud, garantendo un accesso sicuro da qualsiasi dispositivo.

Infine c’è il Virtual Switch con il quale creare una rete privata tra più server, così da migliorare la comunicazione rendendola sicura per le risorse della propria azienda.

