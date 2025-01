Prova gratis per 7 giorni ExpressVPN con la nuova offerta speciale

L'ultima promozione di ExpressVPN offre ai nuovi utenti 7 giorni di accesso completo gratis alla VPN, dopodiché si può scegliere se iscriversi o meno al servizio approfittando degli sconti attualmente disponibili. Lo sconto più alto è sul piano di due anni, in offerta a 4,87 euro al mese anziché 12,63 euro, a cui si aggiungono 4 mesi extra gratis e una eSIM da 5 Giga gratuita di holiday.com.

Con server in più di 105 Paesi, funzionalità premium che vanno ad arricchire l'intero servizio e una velocità di connessione superiore alla media, ExpressVPN si pone come punto di riferimento del settore VPN a livello internazionale.

I punti di forza di ExpressVPN

Uno dei principali punti di forza di ExpressVPN è la velocità di connessione che consente di raggiungere quando la VPN è attiva. Il merito è da attribuire a Lightway, il protocollo VPN pionieristico progettato dal team per un'esperienza VPN non soltanto veloce ma anche sicura e affidabile.

E a proposito del tema sicurezza, gli utenti di ExpressVPN godono della garanzia che i loro dati non verranno mai salvati su un hard disk, grazie all'utilizzo della tecnologia innovativa TrustedServer. In questo modo, le informazioni di lavoro o personali possono restare al riparo da eventuali guasti hardware o attacchi ransomware.

Questi stessi dati sono inoltre protetti dalla crittografia AES a 256 bit, lo standard più elevato della categoria, nonché quello su cui gli esperti di sicurezza in tutto il mondo ripongono maggiore fiducia. Parlando di crittografia, occorre citare anche i DNS privati: ExpressVPN cifra i suoi DNS su ogni server, così facendo rende la connessione da una parte più veloce e dall'altra più sicura.

Il piano della durata di 24 mesi di ExpressVPN è in offerta al prezzo scontato di 4,87 euro al mese invece di 12,63 euro, per effetto del 61% di sconto rispetto al prezzo di listino. Nell'ambito dell'ultima promo, è anche possibile provare ExpressVPN gratis per 7 giorni senza impegno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.