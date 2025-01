Prova gratis per 1 mese Apple Music iscrivendoti per la prima volta

Apple sta offrendo un mese di prova gratuita del servizio streaming Apple Music ai nuovi iscritti e a chi sottoscrive il piano Apple One, pacchetto che include Apple Music e fino ad altri quattro servizi della casa di Cupertino. Per iniziare il periodo di prova è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito Apple.

Più di 100 milioni di canzoni, senza pubblicità, con funzionalità premium quali la definizione lossless e l'audio spaziale, per un'esperienza audio di livello superiore. Il servizio Apple Music offre inoltre concerti live in esclusiva, l'ascolto offline su tutti i dispositivi e la funzionalità Apple Music Sing, grazie alla quale è possibile seguire il testo della canzone in tempo reale.

Le offerte di Apple per Apple Music

Ricapitoliamo dunque l'attuale promozione in corso per Apple Music sul sito ufficiale di Apple:

1 mese di prova gratis per i nuovi iscritti

1 mese di prova gratis per chi sottoscrive l'abbonamento Apple One

1 mese di prova gratis per gli studenti, incluso l'accesso completo ad Apple TV+

Inoltre, l'acquisto di un dispositivo idoneo offre l'opportunità di provare gratis Apple Music per tre mesi. Ecco la lista completa dei dispositivi che partecipano alla promozione:

iPhone

AirPods, AirPods Pro, AirPods Max

HomePod e HomePod mini

altoparlanti e cuffie Beats (ad eccezione del modello Beats Flex)

Apple Watch

Apple TV

iPad

Mac

Dopo l'acquisto del dispositivo idoneo, per riscattare l'offerta non si deve far altro che aprire l'app Apple Music, disponibile di default sul proprio device: dopo pochi istanti dovrebbe comparire l'avviso della prova gratuita della durata di tre mesi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.