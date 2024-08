Prova gratis Apple TV+ per 3 mesi con questo semplice trucco

Se non trovi più di tuo interesse il catalogo della piattaforma streaming per cui hai sottoscritto un abbonamento ormai un po' di tempo fa, ti segnaliamo l'offerta disponibile su Apple TV+, il servizio che si distingue da molte altre piattaforme concorrente per l'eccelsa qualità di film e serie tv.

La promozione è la seguente: se acquisti un iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV, avrai diritto a una prova gratuita di 3 mesi di Apple TV+. Al termine, potrai poi scegliere se rinnovare a 9,99 euro al mese oppure disdire senza costi aggiuntivi.

Come provare gratis Apple TV+ per 3 mesi

Per beneficiare della prova gratuita di Apple TV+ per 3 mesi assicurati di acquistare, o aver acquistato non più di 90 giorni fa, un iPhone, un iPad, un Mac o una nuova Apple TV. I modelli idonei all'offerta sono quelli che si aggiornano all'ultima versione del sistema operativo in uso.

Per quanto riguarda invece il riscatto della promozione, ecco i passaggi da completare:

accendi il nuovo dispositivo Apple;

effettua l'accesso al tuo ID Apple;

apri l'app Apple TV (presente di default sui device Apple);

attendi la comparsa del banner dell'offerta;

fai clic su "Ottieni 3 mesi gratis".

Durante la prova gratuita, si potrà godere degli stessi vantaggi degli abbonati. Oltre dunque all'accesso completo al catalogo, si potranno vedere tutti i contenuti senza pubblicità, beneficiare della visione in 4K HDR e dell'audio spaziale, senza poi dimenticare la possibilità di condividere il proprio abbonamento con cinque persone in famiglia.

Puoi riscattare la tua prova gratuita per Apple TV+ tramite questa pagina dedicata.

