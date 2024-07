Prova gratis 6 mesi Apple Music con uno di questi dispositivi

Apple Music è disponibile in prova per 6 mesi gratis con l'ultima offerta della casa di Cupertino. Per riscattare il periodo gratuito occorre acquistare un nuovo iPhone, gli auricolari AirPods, lo smart speaker HomePod o uno dei prodotti Beats compatibili. Il riscatto della promo deve avvenire entro tre mesi dalla prima configurazione del dispositivo tramite questa pagina del servizio.

Durante il periodo di prova gratuito, si ha libero accesso a tutti i vantaggi riservati agli abbonati ad Apple Music. Ciò significa poter ascoltare più di 100 milioni di brani senza pubblicità e offline, oltre che usufruire di funzionalità esclusive come Apple Music Sing (per leggere il testo della canzone in tempo reale mentre la si ascolta) e dell'audio spaziale (per un'esperienza di ascolto superiore alla media).

Come provare gratis 6 mesi Apple Music

Per provare gratis 6 mesi Apple Music occorre acquistare uno dei seguenti dispositivi:

AirPods : sono idonei all'offerta gli AirPods di seconda e terza generazione, insieme agli AirPods Pro e agli AirPods Max;

: sono idonei all'offerta gli AirPods di seconda e terza generazione, insieme agli AirPods Pro e agli AirPods Max; HomePod : vanno bene sia gli smart speaker Apple tradizionali (HomePod) che quelli in versione mini (HomePod mini);

: vanno bene sia gli smart speaker Apple tradizionali (HomePod) che quelli in versione mini (HomePod mini); Beats : i prodotti Beats compatibili con la promozione Apple sono Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds +, Beats Studio Pro;

: i prodotti Beats compatibili con la promozione Apple sono Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds +, Beats Studio Pro; iPhone: tutti i modelli che effettuano l'aggiornamento all'ultima versione del sistema operativo.

Una volta acquistato uno dei dispositivi elencati qui sopra, è sufficiente effettuare l'accesso al proprio ID Apple, aprire l'app Apple Music e fare tap su Ottieni 6 mesi gratis, in modo da avviare il periodo di prova.

Puoi riscattare la tua offerta tramite questa pagina di Apple Music.

