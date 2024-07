Prova gratis 3 mesi Apple Arcade con uno di questi dispositivi

Apple Arcade, la piattaforma di videogiochi in streaming della casa di Cupertino, è disponibile in prova gratuita per 3 mesi grazie all'acquisto di un iPhone, un iPad, un Mac o una nuova Apple TV. Se hai comprato di recente uno di questi dispositivi, assicurati che non siano trascorsi più di 90 giorni dalla prima configurazione, in modo da beneficiare dell'offerta (disponibile su questa pagina del servizio).

La piattaforma Apple Arcade include oltre 200 giochi. Si differenzia dalle altre perché ogni videogioco è disponibile senza pubblicità o acquisti in-app, il che rende l'esperienza gaming ancora più completa e appagante. Tra le uscite più attese del prossimo mese di agosto figurano Temple Run: Legends, Vampire Survivors+ e Castle Crumble (quest'ultimo è il nuovo gioco spaziale per Apple Vision Pro).

Come provare gratis 3 mesi Apple Arcade

Per provare gratis 3 mesi Apple Arcade occorre aver acquistato o comprare un iPhone, un iPad, un Mac o una Apple TV, in grado di aggiornarsi all'ultima versione del sistema operativo. L'offerta è riscattabile entro tre mesi dalla prima configurazione del dispositivo.

Anche la procedura del riscatto è molto semplice: per prima cosa si accende il nuovo dispositivo Apple per poi accedere con il proprio ID Apple, quindi si apre l'App Store e si fa clic sull'applicazione predefinita Apple Arcade; dopo pochi istanti dovrebbe comparire il banner dell'offerta, a questo punto dunque non resterà che premere sulla voce Riscatta 3 mesi gratis.

Nel caso non dovesse comparire l'offerta, assicurati che il dispositivo sia aggiornato all'ultima versione del sistema operativo in uso.

Puoi riscattare la tua prova gratuita di Apple Arcade tramite questa pagina del sito ufficiale.

