Proton VPN espande la VPN gratuita in nuovi paesi

Proton ha annunciato alcuni aggiornamenti per il suo servizio Proton VPN. Con le elezioni imminenti in decine di paesi, l'azienda si impegna a fornire ai propri clienti un accesso più semplice alle informazioni, soprattutto nei paesi con pesante censura e manipolazione dei media. Ora, i server gratuiti di Proton VPN sono disponibili in altri cinque paesi in cui si terranno le elezioni entro la fine dell'anno. In particolare, si tratta di Siria, Giordania, Tunisia, Uzbekistan e Brasile. Altri paesi che hanno già accesso gratuito alla VPN includono Uzbekistan, Sri Lanka, Venezuela, Algeria e altri. L'accesso alla VPN in paesi con infrastrutture instabili e altri ostacoli è possibile grazie ai paesi vicini, mascherando gli indirizzi IP per farli sembrare "nativi".

Proton VPN: l’accesso senza password su Android protegge la libertà

Oltre ad espandere il proprio elenco di server gratuiti, Proton VPN ha presentato un'altra funzionalità incentrata sulla privacy. Ora, i clienti Android possono utilizzare Proton VPN senza creare un account o effettuare l'accesso. David Peterson, direttore generale di Proton VPN, ha affermato quanto segue: “nell’ultimo anno, le VPN sono diventate uno strumento essenziale nella lotta alla censura online, con un’impennata delle iscrizioni durante i principali eventi geopolitici in tutto il mondo, siano essi proteste, elezioni contestate o repressioni governative. I governi autoritari hanno intensificato i loro sforzi per limitare la libertà dei loro cittadini. Noi abbiamo invece intensificato i nostri sforzi per difendere quelle stesse libertà con Proton VPN. Proteggere la libertà di parola e combattere la censura è una battaglia quotidiana. Questa iniziativa e il lancio degli accessi senza credenziali su Android fanno parte del nostro impegno a lungo termine per promuovere la libertà online”.

Proton VPN dispone di diversi strumenti che consentono di aggirare la censura online. Questi includono il routing alternativo attraverso server difficilmente bloccabili e il rilevamento della censura VPN. Inoltre, vi è un protocollo personalizzato che maschera la connessione VPN in modo che sembri normale, ecc. Per saperne di più è possibile consultare il blog ufficiale dell'azienda.