Proton Docs: rilasciato tool per l’editing di documenti crittografati

Proton ha recentemente annunciato un nuovo strumento che espande il suo portfolio di servizi incentrati sulla privacy. Proton Docs si prepara a rivaleggiare con Google Docs, Microsoft Office e altre app simili, offrendo ai clienti funzionalità di modifica dei documenti e collaborazione con un accento sulla sicurezza e sulla privacy. Proton pubblicizza la sua ultima app come "un'alternativa sicura a Google Drive e Documenti", ma anche come una solida opzione per i settori che trattano dati sensibili, come quello sanitario, dei media, finanziario e legale.

Proton Docs: l’app sarà sicura e compatibile con Word e altri programmi

Le funzionalità principali di Proton Docs includono la modifica di testi avanzati con funzionalità di formattazione avanzate. Vi è inoltre ampia compatibilità con i formati di documenti più diffusi come Word (docx), collaborazione e commenti in tempo reale, supporto di immagini, ecc. Proton Docs supporta anche le funzionalità delle Standard Notes recentemente acquisite. Queste includono markdown, rich text, blocchi di codice, liste di controllo e altro ancora. Ancora più importante, Proton promette di proteggere l’app con la crittografia end-to-end per impostazione predefinita e di non raccogliere mai i dati degli utenti.

A questo proporito, Anant Vijay Singh, Product Lead per Proton Drive, ha dichiarato: “con Docs in Proton Drive è facile rimanere protetti e privati. Gli utenti non devono alzare un dito o preoccuparsi di complicate misure di sicurezza: Proton ha tutto coperto. In un mondo in cui le Big Tech violano costantemente la privacy e gestiscono in modo errato i dati, Docs offre una soluzione semplice e affidabile per la modifica e la collaborazione dei documenti. I nostri utenti possono creare e condividere documenti in tutta sicurezza, con la massima tranquillità sapendo che le loro informazioni sono protette”.

Come altri servizi Proton, Proton Docs offre un livello gratuito per tutti i clienti. Inoltre, fornisce l'accesso a funzionalità essenziali, offrendo agli utenti un servizio incentrato sulla privacy senza alcun costo. Sono poi disponibili funzionalità aggiuntive per coloro che sono vogliono pagare un abbonamento. Proton promette inoltre di fornire più funzionalità nei futuri aggiornamenti. I clienti possono usufruire di una migliore collaborazione e di nuovi strumenti che semplificheranno la creazione e la modifica di documenti con i propri colleghi. Per saperne di più è possibile consultare il blog ufficiale di Proton.