Microsoft 365 Insider: arriva supporto KeyTips per Office sul Mac

I KeyTips (suggerimenti tasto) di Microsoft stanno finalmente arrivando sulle versioni Mac delle app di Office. I suggerimenti tasto scorciatoie da tastiera per gli elementi nel menu della barra multifunzione nelle applicazioni Microsoft. La loro funzione principale è quella di fornire un modo rapido per navigare ed eseguire attività con la tastiera, senza fare clic. Il post sul blog di Microsoft 365 Insider afferma che i membri di quel programma che possiedono notebook o desktop Mac possono ora verificare le funzionalità dei suggerimenti chiave nelle versioni Mac delle app Word, PowerPoint, Excel e OneNote.

Microsoft 365 Insider: come utilizzare i suggerimenti tasto su Office per Mac

Secondo il blog ufficiale dell’azienda gli utenti Microsoft 365 Insider con le app Mac Office, per visualizzare i suggerimenti tasto sulla barra multifunzione dell’app, gli utenti possono semplicemente premere il tasto Opzione (⌥) o Alt. Sulla destra della barra verranno poi mostrati la barra di accesso rapido (QAT) e i relativi pulsanti. Tutto ciò che bisogna fare è premere il pulsante o i pulsanti corrispondenti al suggerimento tasto che si desidera utilizzare nella barra multifunzione di tali app.

Alcuni suggerimenti tasto portano a KeyTips aggiuntivi. Ad esempio, se la scheda Home è attiva e si preme N, viene visualizzata la scheda Inserisci insieme ai suggerimenti chiave per gli elementi in tale scheda. Microsoft permette anche di nascondere nuovamente i suggerimenti chiave sulla barra multifunzione dell'app. Basta premere semplicemente il tasto Esc o Opzione (⌥). Microsoft nota che per il momento l'unica lingua supportata per questa funzionalità è l'inglese, ma prevede di aggiungere altre lingue in futuro. Anche in questo caso, gli utenti di Microsoft 365 Insider possono verificare le funzionalità dei suggerimenti tasto tramite il canale beta. Ciò è valido per gli utenti Word, Excel, PowerPoint e OneNote per Mac che eseguono la versione 16.86 (build 24052212) o successiva.