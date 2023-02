Proton 7.0-6: arrivato il supporto per diversi giochi Windows

Il team di coder Valve ha annunciato alla propria community di videogiocatori ed appassionati il rilascio del nuovo aggiornamento del layer di compatibilità Proton. Questa nuova edizione è rimasta in fase di testing per diversi mesi ma ora è stata ritenuta sufficientemente matura da poter essere considerata stabile e pronta per essere implementata anche sulla console Steam Deck, dove andrà ad animare Steam Play ovvero lo strumento utilizzato dal client di Steam per eseguire i giochi scritti unicamente per Windows anche sulle distribuzioni Linux, come lo stesso SteamOS. Proton 7.0-6 implementa una serie di novità interessanti inerenti proprio al supporto ai vari videogiochi ed ai relativi client delle case di sviluppo.

In Proton 7.0-6 è ad esempio stato inserito il supporto per una vasta serie di titoli tripla A come ad esempio: Gotham Knights, UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection, Heroes of the Dark, Super Arcade Racing, Crazy Machines 3, King under the Mountain, NinNinDays2 e Mahjong Ladies, Septerra Core, Persona 5 Royal, Vampire Survivors, Super House of Dead Ninjas, Enemy Mind, Out There Somewhere, Zeepkist, Overcooked! All You Can Eat, Marvel Snap, Sackboy: A Big Adventure e Spyro Reignited Trilogy. Si tratta di videogame molto gettonati che stanno riscontrando un grande successo tra i videogiocatori, dunque è normale che i developer di Valve si siano interessati a garantire la giocabilità di questi giochi anche sulla console Steam Deck, che si basa appunto sul layer Proton per l'esecuzione di tali software.

Proton 7.0-6 è basato sulle ultime edizioni del noto non-emulatore open source Wine, ovvero il software che permette all'esecuzione di programmi scritti per Windows su piattaforma Linux e MacOS. Nel dettaglio Proton 7.0-6 si basa sullo stack software di Wine Mono 7.4 e sulle librerie DXVK-NVAPI 0.6. Proton 7.0-6 beneficia anche di una serie di patch che vanno a risolvere una serie di problematiche e crash inerenti ad alcuni client ed applicativi, tra cui: Ubisoft Connect, Quake III Arena e Microsoft Flight Simulator.