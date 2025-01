Protezione e streaming senza limiti: PrivadoVPN a €1,48 al mese

Caratteristiche principali dell’offerta

PrivadoVPN offre una soluzione completa per chi desidera massima protezione e libertà online. Ecco i principali vantaggi:

Dati illimitati per navigare senza limiti.

per navigare senza limiti. Dispositivi illimitati : proteggi tutti i tuoi smartphone, laptop e tablet con un unico abbonamento.

: proteggi tutti i tuoi smartphone, laptop e tablet con un unico abbonamento. Server in oltre 66 città globali per ottenere connessioni rapide ovunque tu sia.

per ottenere connessioni rapide ovunque tu sia. Supporto per lo streaming : accedi ai tuoi contenuti preferiti in tutto il mondo, anche se geograficamente limitati.

: accedi ai tuoi contenuti preferiti in tutto il mondo, anche se geograficamente limitati. Fino a 10 connessioni contemporanee con un solo account.

con un solo account. Zero log : la tua privacy è garantita, senza registrare alcuna attività online.

: la tua privacy è garantita, senza registrare alcuna attività online. Blocco per annunci pubblicitari e prevenzione delle minacce integrati.

e integrati. Controllo genitori per una navigazione sicura per tutta la famiglia.

Perché scegliere PrivadoVPN

Velocità e prestazioni

Con una rete di server distribuita in 66 città in tutto il mondo, PrivadoVPN garantisce connessioni stabili e velocità elevate. Ideale per guardare video in Ultra HD, giocare online o lavorare da remoto senza interruzioni.

Streaming senza limiti

Grazie al supporto per lo streaming, puoi accedere a piattaforme come Netflix, Hulu, Disney+, e altre da qualsiasi paese.

Massima sicurezza

Con sede in Svizzera, PrivadoVPN è soggetta ad alcune delle leggi sulla privacy più rigide al mondo. Non fa parte di accordi internazionali di condivisione delle informazioni e offre funzionalità avanzate come il protocollo WireGuard® per una connessione rapida e sicura.

Semplicità e affidabilità

Grazie alla politica 30 giorni di rimborso garantito, puoi provare il servizio senza rischi. L’interfaccia intuitiva e l’assistenza 24/7 completano l’esperienza utente.

Che tu voglia proteggere la tua privacy online, accedere a contenuti bloccati geograficamente o navigare in sicurezza durante i tuoi viaggi, PrivadoVPN è la scelta ideale. Non lasciarti sfuggire questa offerta: 87% di sconto per un servizio VPN premium a soli €1,48 al mese. Per conoscere l'offerta completa di PrivadoVPN clicca qui.