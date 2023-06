Proteggiti con Internxt: 2 TB di spazio cloud sicuro a soli 10€

Sei preoccupato per la sicurezza e la privacy dei tuoi dati online? La soluzione innovativa che stavi aspettando è finalmente arrivata: Internxt, il servizio di cloud storage open source e zero-knowledge. Con Internxt, puoi archiviare i tuoi file con la certezza che nessuno, nemmeno gli sviluppatori stessi, possa accedervi o visualizzarli. Grazie a una promozione a tempo limitato, puoi ottenere ben 2 TB di spazio cloud a soli 10 euro per il primo anno.

La sicurezza a portata di mano

L'approccio di Internxt alla sicurezza dei dati è rivoluzionario. La tecnologia zero-knowledge garantisce che i tuoi file vengano crittografati in modo sicuro e che solo tu abbia l'accesso completo. Nemmeno gli sviluppatori di Internxt possono accedere ai tuoi dati, mettendo al primo posto la tua privacy e la sicurezza dei tuoi file. Ma c'è di più: Internxt utilizza infatti server decentralizzati, il che significa che i tuoi file non sono conservati in un unico luogo.

Ma non è solo la sicurezza a rendere Internxt una scelta vincente. La piattaforma è semplice da usare e ti permette di archiviare, condividere, sincronizzare e criptare i tuoi dati senza bisogno di specifiche competenze tecniche. Puoi caricare facilmente i tuoi file da PC tramite Internxt web, semplicemente tramite modalità drag-and-drop. In alternativa, puoi installare l'applicazione per smartphone disponibile sia per Android che per iOS e accedere ai tuoi file ovunque ti trovi.

Questa promozione è a tempo limitato: avrai accesso completo a 2 TB di spazio cloud sicuro e protetto per soli 10 euro. Dopo il primo anno, il tuo account verrà rinnovato al prezzo standard, ma se desideri modificare il tuo abbonamento o passare all'opzione gratuita con 10 GB di spazio, puoi contattare l'assistenza in qualsiasi momento.

