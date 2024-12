Proteggi lo shopping online con una VPN per meno di 3 euro al mese

Sono settimane frenetiche per chi ancora non ha scelto il regalo o i regali per i propri parenti. E allo stesso modo, sono settimane a cui prestare la massima attenzione allo shopping online, dal momento che è il periodo dell'anno in cui si verificano il maggior numero di truffe da parte dei cybercriminali. Per difendersi lo strumento ideale è una VPN, in grado di nascondere le attività svolte sul web agli occhi di chiunque, anche dei malintenzionati.

Nel caso specifico, uno dei migliori servizi di rete privata virtuale è NordVPN, punto di riferimento nel suo settore. Grazie all'offerta in corso, è possibile attivarla a partire da 2,99 euro al mese, approfittando del 74% di sconto su tutti i piani della durata di due anni. In più offre 3 mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni.

Come proteggere lo shopping online con una VPN

Una VPN riesce a proteggere lo shopping online offrendo una navigazione in completo anonimato. Nessuno, né gli hacker né il governo, ha modo di vedere i siti web visitati dall'utente in questione, né la sua attività. Ciò rende di fatto impossibile per un malintenzionato intercettare i dati sensibili come password e credenziali delle carte di debito o di credito utilizzate per gli acquisti in rete.

NordVPN riesce poi ad andare oltre, includendo da un lato Threat Protection, funzionalità che blocca i malware, la pubblicità invasiva e il tracciamento dei dati, e dall'altro l'assicurazione Cyber, con una copertura pari a 5.000 euro per le frodi riguardanti gli acquisti online.

In questi giorni i piani della durata di due anni di NordVPN sono in sconto del 74%, con prezzi a partire da 2,99 euro al mese. Inoltre, la promozione prevede anche tre mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.