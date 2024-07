Proteggi le tue transazioni: Norton contro le frodi bancarie

In occasione delle giornate del Prime Day di Amazon, e delle altre offerte che arriveranno a breve, è importante mantenere alto il livello di attenzione contro le possibili frodi bancarie. Per proteggere al meglio le proprie transazioni online, il consiglio è di affidarsi a una suite di sicurezza avanzata in grado di offrire una protezione completa.

A questo proposito segnaliamo l'offerta in corso sui piani Norton 360, con sconti fino al 66%. La soluzione più completa è garantita dal piano Advanced, in promo a 3,75 euro al mese per 12 mesi, l'equivalente di 44,99 euro (invece di 134,99 euro).

I piani Norton 360 contro le frodi bancarie

Entrando più nello specifico, Norton 360 Advanced offre una protezione avanzata dalle minacce in tempo reale, un servizio di backup del PC nel cloud come misura preventiva contro ransomware, furti ed errori del disco rigido, più una VPN premium per navigare in anonimato e mantenere privati dati sensibili quali estremi dei conti bancari e password.

A questo si aggiungono poi tre funzionalità esclusive rispetto agli altri piani Norton 360: Social Media Monitoring, Assistenza in caso di furto del portafoglio e Assistenza per il ripristino dell'identità. La funzionalità Social Media Monitoring aiuta a mantenere al sicuro gli account sui social media, con avvisi puntuali su possibili attività sospette. In caso di furto di identità, invece, entra in azione uno specialista di Norton che raccoglierà le informazioni del caso e guiderà l'utente attraverso i passaggi successivi per tornare in possesso della propria identità digitale. Un discorso analogo può essere fatto anche per l'ultima funzione, quella relativa all'assistenza in caso di furto del portafoglio.

Norton 360 Advanced è disponibile a 3,75 euro al mese per 12 mesi, grazie allo sconto del 66% applicato con l'ultima offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.