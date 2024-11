Proteggi le tue password con NordPass: ora costa meno della metà

NordPass è il servizio ideale per chi desidera gestire le proprie password in modo sicuro ed efficace. Grazie alla sua tecnologia avanzata, offre un sistema completo per creare, conservare e proteggere le credenziali d’accesso. In occasione del Black Friday, NordPass è disponibile con uno sconto del 56% e 3 mesi aggiuntivi gratuiti per il piano biennale, accompagnato da una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Con NordPass proteggi le tue password a poco più di 1 euro al mese

NordPass garantisce una protezione completa dei tuoi dati. Con la possibilità di generare password complesse, identificare quelle deboli o già utilizzate e proteggere i dati sensibili come carte di credito, il servizio ti permette di navigare e accedere ai tuoi account in totale tranquillità. Ogni informazione viene sincronizzata automaticamente tra i tuoi dispositivi, consentendo un accesso rapido e sicuro ovunque ti trovi.

La sicurezza è ulteriormente rafforzata da funzionalità come l’autenticazione a più fattori e strumenti che rilevano eventuali fughe di dati sul web, proteggendoti proattivamente da potenziali violazioni. Grazie alla sua compatibilità con i principali sistemi operativi e browser, NordPass si adatta perfettamente sia all’uso personale che professionale.

Da menzionare anche altre funzionalità molto interessanti, come ad esempio la condivisione delle credenziali con gli utenti di cui ti fidi e la compilazione automatica dei moduli con i dati personali. Non solo sicurezza, ma anche semplicità: NordPass offre un’interfaccia intuitiva per una gestione veloce ed efficiente delle tue credenziali, supportata da un’assistenza clienti attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Con l’offerta speciale del Black Friday, è il momento perfetto per proteggere la tua vita digitale con uno degli strumenti più affidabili sul mercato. Vai sul sito di NordPass e attiva subito il password manager.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.