Proteggi le password con NordPass Family, ora in sconto del 53%

NordPass è uno tra i migliori password manager da poter scegliere. Offre un'unica soluzione sicura per password, ma anche per passkey, carte di credito e altre informazioni personali importanti, nonché tutti gli strumenti per la gestione e la protezione delle credenziali di tutti gli account. Acquistatelo adesso approfittando dello sconto del 53% sul piano Family, con cui è possibile avere fino a ben 6 account premium a soli 2,79€ al mese e tanti altri vantaggi.

NordPass Family in promozione a un prezzo ridotto

Lo sconto di NordPass Family è l'occasione perfetta per dotarsi di uno strumento davvero accessoriato, dove custodire le credenziali di più dispositivi. Il gestore password è uno tra i primi a supportare le passkey, il nuovo standard di autenticazione che consente di liberarsi delle password e rendere notevolmente più sicuri gli accessi, rendendoli decisamente più difficili da violare.

Tutte le credenziali e le informazioni personali saranno salvate in un batter d'occhio. Basterà un clic del mouse ogni qual volta si compila un campo con username, password, cartte di credito o altri dati, e un messaggio a scomparsa di NordPass vi chiederà se salvare i dati in sicurezza all'interno del gestore password. Allo stesso modo, NordPass permette di compilare velocemente i campi ogni qual volta dovrete fare un acquisto o prenotare voli e hotel. La compilazione è totalmente automatica e risparmierete tempo prezioso.

Lavorate in gruppo coi colleghi? Potrete condividere facilmente e in totale sicurezza password della rete Wi-Fi o di account professionali, grazie all'utilizzo di un canale crittografato con cui è possibile concedere l'accesso completo o limitarlo in base alle necessità.

NordPass include un utile strumento per analizzare le vulnerabilità delle password esistenti, avvertendovi se queste sono vecchie, riutilizzate o deboli, così da assicurare la creazione di credenziali sempre robuste e resistenti agli attacchi più recenti.

Acquistate ora il pacchetto in promozione per beneficiare di questi e altri vantaggi.

