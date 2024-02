Proteggi la tua privacy online con CyberGhost VPN a soli 2,19€

Non si fa che parlare di furti di dati da parte di hacker, quindi la protezione della tua privacy online è di fondamentale importanza. Questa crescita esponenziale delle minacce digitali rende necessario difendere i tuoi dati personali è in costante aumento. In che modo? Utilizzando una VPN come quella di CyberGhost, sicuramente la migliore soluzione del momento.

Ciò perché promette non soltanto di salvaguardare la tua privacy digitale, ma anche di proteggere al 100% tutti i tuoi dispositivi. Costo? Soltanto 2,19€ al mese.

CyberGhost VPN: guardiano digitale per tutti i tuoi dispositivi

Viviamo in un mondo dove i dispositivi connessi alla rete ogni giorno sono miliardi. Ciò si traduce nella necessità di proteggerli sempre e ovunque.

Con CyberGhost VPN, puoi proteggere fino a 7 device contemporaneamente con un abbonamento soltanto. Quindi, sia che tu stia navigando sul laptop, guardando serie TV sulla smart TV o giocando online sulla console, la VPN ti copre sempre.

È compatibile con diversi dispositivi e sistemi operativi, come Windows, Mac, iOS, Android, Linux, console di gioco, smart TV e router.

Per quanto riguarda la sicurezza, vengono usati protocolli all'avanguardia. La crittografia AES a 256 bit, lo split tunneling e il kill switch difendono i dispositivi da ogni attacco esterno, dal tracciamento online e tanto altro.

Parlando, invece, di protezione privacy, potrai navigare online in totale anonimato. Inoltre, grazie alla politica no-log e la sede della società in Romania, Paese lontano dall'Alleanza 5/9/14-Eyes, i tuoi dati rimangono privati e sicuri.

Ciò vuol dire che puoi navigare, giocare e guardare contenuti in streaming senza la preoccupazione di essere monitorato.

Le funzionalità sono descritte sono supportate ad un’assistenza clienti continua, sia tramite chat che e-mail.

Tutto questo a soli 2,19€ al mese se sottoscrivi l'abbonamento biennale, a cui si aggiungono due mesi di servizio extra gratuiti. Quindi, se vuoi salvaguardare te stesso e i tuoi dispositivi, abbonati oggi stesso cliccando sul bottone qui sotto.

