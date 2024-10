Proteggi la tua privacy: Incogni cancella ogni traccia dal web!

Oggi, la quantità di informazioni personali presenti online è impressionante. Dati sensibili come nome, indirizzo, numeri di telefono e persino le tue abitudini di navigazione vengono raccolti da vari siti web e broker di dati, spesso senza il tuo consenso. Questo non solo mette a rischio la tua privacy, ma aumenta anche le possibilità di ricevere spam, chiamate indesiderate o, peggio, essere vittima di furti d'identità. Fortunatamente, uno strumento come Incogni offre una soluzione pratica per rimuovere queste informazioni dalla rete, proteggendo la tua riservatezza in modo semplice ed efficace.

Cos'è Incogni e come protegge la tua privacy

Incogni è uno strumento digitale progettato per proteggere la tua privacy online automatizzando la rimozione dei tuoi dati personali dai database di broker di dati. Questi broker raccolgono e vendono informazioni come nome, indirizzo, numero di telefono e molto altro, spesso senza il tuo consenso.

Incogni agisce su questi siti, inviando richieste di cancellazione dei tuoi dati e monitorando costantemente se nuove informazioni vengono messe online, riducendo così i rischi legati alla privacy, come furti d'identità o spam. Il servizio è pensato per chi vuole mantenere un maggior controllo sulla propria identità digitale senza dover gestire manualmente il processo di rimozione.

Le sue principali funzioni sono:

Monitoraggio continuo dopo la prima pulizia;

Rimozione automatizzata;

Ampia copertura di data broker a cui effettua le richieste;

Interfaccia user-friendly;

Aggiornamenti e report trasparenti sul lavoro effettuato.

Tutto questo si traduce in addio alle telefonate indesiderate e ai messaggi spam, oltre al pericolo dei furti d'identità. Per quanto riguarda il prezzo, l'abbonamento annuale ad Incogni costa 7,49$ al mese. Ci sono però anche piani mensili e familiari per più persone.

Maggiori info sul sito ufficiale di Incogni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.