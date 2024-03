Proteggi la tua privacy con Incogni: inizia oggi e risparmia il 50%

Eliminare i propri dati personali da internet per proteggere la tua privacy? Possibile certo, ma a lungo andare ti renderesti conto che un’operazione quasi senza fine ed enormemente faticosa.

Per farlo, servono gli strumenti giusti. Dove cercarli? Te li mette a disposizione Incogni. Quindi, se sei esasperato dall’investire tempo per cancellare i tuoi dati online, ecco la soluzione che fa per te. La parte bella di tutto questo è che il servizio viene adesso offerto con il 50% di sconto.

Risparmia il 50% con Incogni e proteggi la tua privacy

Parliamo di Incogni. Questo servizio è progettato per difendere tutto quello che hai di più prezioso, soprattutto in un’era come la nostra in cui la sicurezza dei dati personali viene messa sempre più a rischio. Quindi, avere lo strumento giusto è fondamentale.

Incogni ti farà dormire sonni tranquilli. Grazie alla promozione attuale, puoi ottenere l’abbonamento annuale con un risparmio del 50%.

Se ti stai ancora chiedendo perché dovresti scegliere proprio Incogni, ecco alcuni motivi convincenti:

limita la diffusione delle tue informazioni personali;

diminuisce il pericolo di furto d’identità;

previene la vendita dei tuoi dati.

Vorresti che telefonate ed email indesiderate smettessero di tormentarti? Desideri ridurre il rischio di furto d’identità e fermare la vendita dei tuoi dati?

Incogni ti libera da tutti questi problemi chiedendoti soltanto meno di 7 dollari al mese. In dettaglio, l’abbonamento annuale costa esattamente 6,49 dollari al mese. Non sprecare altro tempo se vuoi bloccare i broker di dati dal commercializzare le tue informazioni a terzi e proteggerti da spam, rincari assicurativi e molto altro.

Ricorda, Incogni ti permette di migliorare la tua privacy e di monitorare facilmente lo stato delle rimozioni e delle richieste con una dashboard dettagliata e report periodici sui progressi. Cosa aspetti? Sfrutta lo sconto del 50% sull’abbonamento annuale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.