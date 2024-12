Proteggi la tua connessione con una VPN a meno di 2€ al mese

Navigando sul web si è espositi a numerosi pericoli, tra cui attacchi di hacker, violazioni dei dati e e-mail di phishing. Per proteggere la propria connessione uno dei rimedi più efficaci è l'utilizzo di una VPN, il servizio di rete privata virtuale che consente di navigare in completo anonimato mascherando l'indirizzo IP.

Tra le migliori VPN oggi disponibili sul mercato figura Surfshark VPN. Dotata di un'interfaccia intuitiva, offre una protezione online attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette, ovunque ci si trovi. In più permette di navigare sul web senza pubblicità, pop-up di cookie e tracciamento dei dati.

L'ultima offerta consente di attivare la VPN di Surfshark a 1,99 euro al mese, con quattro mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni. La promozione è disponibile su questa pagina del sito Surfshark.

Proteggere la connessione con la VPN di Surfshark

Tra le funzionalità incluse nei piani di Surfshark vi è un antivirus proprietario, per una protezione che va oltre quindi la connessione Internet. Surfshark Antivirus protegge i dispositivi in uso senza interrompere il flusso di lavoro, così da permettere agli utenti di concentrarsi unicamente sulle proprie attività.

Un altro punto di forza del servizio sono le numerose funzionalità extra per la protezione dell'identità. A questo proposito, il fiore all'occhiello è Incogni, funzione proprietaria inclusa in Surfshark One+, grazie a cui è possibile rimuovere i propri dati personali dal web contrastando in maniera efficace il telemarketing selvaggio.

L'ultima promozione disponibile sul sito ufficiale di Surfshark offre uno sconto fino all'87% sui piani di due anni, con prezzi a partire da 1,99 euro al mese (piano Starter, ndr). Tutti i piani includono inoltre quattro mesi aggiuntivi in regalo e una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.