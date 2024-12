Proteggi il tuo portafoglio digitale IO con una VPN

A partire dal mese di dicembre tutti gli italiani possono caricare sul portafoglio digitale IO la patente di guida, la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità. Noto anche come IT Wallet, entro il 2026 verrà unificato con il portafoglio digitale europeo (European Digital Identity), così da poterlo utilizzare in tutti i Paesi appartenenti all'Unione europea.

In questi giorni, alcune persone si sono poste il problema della privacy relativa ai dati contenuti all'interno dell'app IO, ora che si è trasformata in un vero e proprio portafoglio digitale con la patente e la tessera sanitaria. La soluzione immediata consiste nell'attivare una VPN, il servizio di rete privata virtuale che consente di mantenere i propri dati privati al momento dell'apertura dell'applicazione.

Per le sue funzionalità avanzate in materia di privacy e la ferrea politica no-log, NordVPN si presenta come uno dei migliori servizi in questo campo. Attualmente i piani di due anni sono scontati del 74%, con prezzi a partire da 2,99 euro al mese, più quattro mesi extra gratuiti e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Proteggere il portafoglio digitale IO con una VPN

Una VPN è in grado di proteggere il portafoglio digitale sull'app IO subito dopo la sua attivazione. D'altronde, il suo funzionamento è molto semplice: ci si iscrive e ci si connette a un server VPN sicuro, che in automatico nasconde l'attività online dell'utente. Così, quando si aprirà l'app IO, i cybercriminali non potranno intervenire in alcun modo.

A questo proposito, è molto importante affidarsi a una VPN premium no-log. Infatti, sono diversi i casi di app che conservano i dati dei loro utenti, rendendo di fatto inefficace il loro servizio. Ed ecco perché una delle soluzioni ideali è prendere in considerazione l'attuale offerta di NordVPN, che non conserva alcun dato dei suoi clienti.

I piani della durata di due anni sono scontati del 74%, con prezzo a partire da meno di 3 euro al mese. Qualora poi il servizio non dovesse essere di proprio gradimento, si può sempre richiedere il rimborso gratuito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.