Proteggi i tuoi file e risparmia il 70% con Internxt, il cloud sicuro

Vuoi proteggere i tuoi file in un cloud storage sicuro al 100% e, contemporaneamente, risparmiare il 70% sul costo del servizio? Allora devi rivolgerti a Internxt.

Il provider offre elevati standard di protezione, che mettono al sicuro la tua privacy e i tuoi dati caricati nel cloud. Andiamo a vedere i dettagli dell’offerta.

Internxt: proteggi i tuoi file risparmiando il 70%

Un servizio cloud di qualità prescinde quasi sempre dal suo costo. Ciò vuol dire che un abbonamento costoso non significa necessariamente che il servizio sia il migliore.

Questo discorso non vale per Internxt, che resta un servizio di qualità ma a prezzi accessibilissimi. Ecco quali sono gli altri motivi per abbonarsi:

i tuoi dati e le tue password non vengono mai memorizzati ;

; la sicurezza ha standard elevati grazie alla crittografia end-to-end sui dati salvati;

sui dati salvati; il servizio è open-source , quindi trasparente;

, quindi trasparente; viene verificato in modo indipendente.

Dopo averti spiegato perché conviene proteggere i tuoi file nel cloud di Internxt, entriamo nel merito dei piani di abbonamento scontati:

piano da 200 GB a 13,79 euro anziché 45,99 euro;

anziché 45,99 euro; piano da 2 TB a 32,99 euro anziché 109,99 euro;

anziché 109,99 euro; piano da 5 TB a 59,99 euro anziché 199,99 euro;

anziché 199,99 euro; piano da 10 TB a 89,99 euro anziché 299,99 euro.

Questi prezzi in offerta sono dovuti allo sconto del 70%. Se intendi abbonarti a uno di questi piani, ti invitiamo a farlo prima possibile perché questa promozione è a tempo limitato.

Devi soltanto cliccare sul bottone sottostante per entrare nella pagina dell’offerta. La prima cosa che dovrai fare è creare un account e poi procedere al pagamento. Abbraccia il servizio di cloud storage di Internxt per mettere in sicurezza i tuoi dati: non te ne pentirai!

