Proteggi i tuoi dispositivi con i bundle Norton 360 scontati fino al 66%

Chi sta tentando l'impossibile missione di proteggere i propri dispositivi come smartphone, tablet, PC e Mac senza strumenti efficaci? Speriamo nessuno. Invece, con Norton 360, la protezione diventa totale e anche conveniente.

Grazie ai bundle Norton 360 puoi avere protezione antivirus di alta qualità, la VPN per navigare in sicurezza e fino a 200 GB di spazio nel cloud per il backup dei tuoi preziosi dati personali.

Proteggi i tuoi dispositivi: scopri i piani Norton scontati

Le promozioni attuali di Norton offrono sconti fino al 66% sui piani Norton, permettendoti di proteggere fino a 10 dispositivi contemporaneamente. C’è anche l'assistenza per il ripristino dell'identità in caso di furto del portafoglio.

Norton è facile da usare e sempre aggiornato, garantendo così protezione costante dai pericoli informatici. Se ti stai chiedendo quale piano è più adatto a te, ecco quelli disponibili:

Norton AntiVirus Plus : protezione per un dispositivo, con 2 GB di backup nel cloud e password manager, a soli €19.99 (sconto del 42% per un anno).

: protezione per un dispositivo, con e password manager, a soli (sconto del 42% per un anno). Norton 360 Standard : protezione antivirus, 10 GB di backup nel cloud e VPN super sicura a €29.99 (sconto del 60% per il primo anno).

: protezione antivirus, e VPN super sicura a (sconto del 60% per il primo anno). Norton 360 Deluxe : scelta ideale per chi ha bisogno di proteggere più dispositivi (fino a 5), con 50 GB di cloud , protezione per minori e monitoraggio del Dark Web . Costo €34.99, prezzo scontato del 66% per un anno.

: scelta ideale per chi ha bisogno di proteggere più dispositivi (fino a 5), con , protezione per minori e . Costo €34.99, prezzo scontato del 66% per un anno. Norton 360 Advanced: il top di gamma, protegge fino a 10 dispositivi, offre 200 GB di spazio cloud, assistenza per il ripristino dell’identità e monitoraggio social a €44.99, scontato del 66% per un anno.

Affrettati a scegliere il piano più adatto alle tue esigenze sul sito ufficiale di Norton e proteggi i tuoi dispositivi come mai prima d'ora. Non rinunciare a questa occasione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.