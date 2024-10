Proteggi i tuoi dati: scopri l’importanza di un antivirus completo

Bitdefender è un antivirus completo per te e per tutta la famiglia. Come? Con il piano Total Security puoi proteggere fino a 5 dispositivi, non importa se Android, iOS, Windows e Mac. E c'è un ulteriore buona notizia: Bitdefender Total Security e tutti gli altri piani e prodotti sono al momento in sconto praticamente a metà prezzo. Stiamo parlando di soli 49,99 € al posto di 84,99 € per tutto il primo anno!

E se non sei convinto puoi sempre scaricare la versione di prova di 30 giorni per testare il servizio!

Botdefender: un antivirus completo per la tua sicurezza online

Se cerchi un antivirus completo per navigare online in tutta sicurezza allora Bitdefender è la soluzione migliore. Si tratta di uno dei migliori servizi di protezione informatica presenti sul mercato, con numerosi premi e riconoscimenti ottenuti nel corso degli anni.

Ti protegge da qualsiasi minaccia informatica: virus, malware, ransomware, spyware, rootkit e altri programmi malevoli. Inoltre, anche la tua privacy è al sicuro, grazie al blocco del tracciamento dati da parte di aziende terze, incluso nel piano Total Security. Impedisce anche accessi non autorizzati a microfono e webcam.

È sicuro, ma anche leggero e, rispetto alla concorrenza, ha un impatto leggerissimo sulle prestazioni dei dispositivi. La tecnologia Bitdefender è infatti progettata per adattarsi al meglio alla configurazione hardware e software del tuo sistema, garantendo il massimo della qualità per streaming e gaming.

I test parlano chiaro: Bitdefender è davvero uno degli antivirus più completi presenti sul mercato. Scegli il piano Total Security per avere tutti i vantaggi elencati e difendere fino a 5 dispositivi. Non lasciarti sfuggire l'offerta in corso: ottieni adesso Bitdefender a un prezzo scontato per tutto il primo anno di utilizzo. Ma affrettati: la promozione potrebbe scadere in qualsiasi momento!

