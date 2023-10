Proteggi i tuoi dati in cloud e ottieni 10 GB gratis con Internxt

Internxt è un servizio di archiviazione in cloud molto apprezzato dagli utenti per la sua grande attenzione alla sicurezza e alla privacy. Creando un account gratuito puoi infatti archiviare i tuoi file in modo semplice e totalmente sicuro, su Internxt Drive. Se hai bisogno di salvare le tue foto puoi utilizzare Internx Photos. Infine, se vuoi inviare file in modo sicuro, puoi affidarti a Internx Send. Questa piattaforma cloud non salva le password utente e tuo dato è crittografato (grazie alla crittografia “zero-knowledge” AES-256), sia quando è in transito sia quando viene memorizzato. Sarai l’unico a poter accedere ai tuoi dati. Il piano gratuito ti offre 10 GB con accesso a tutti i servizi della piattaforma, archiviazione e condivisione di file criptati e accesso ai file da qualsiasi dispositivo. Se vuoi di più, puoi approfittare dell’offerta speciale che ti permette di risparmiare l’80% del prezzo originario.

Piani Premium Internxt: sicurezza totale per i tuoi file ad un prezzo extrascontato

Questa piattaforma cloud offre diverse soluzioni Premium, con la possibilità di risparmiare l’80% del prezzo se scegli i piani annuali. La prima ti permette di ottenere 20 GB di spazio, al prezzo di 2,14 euro al mese, la seconda ti offre 200 GB al prezzo di 8,38 euro, la terza invece, ti offre 2TB al prezzo 21,58 euro. Naturalmente puoi anche scegliere di optare per i piani mensili o per i piani a vita. Tuttavia, il megasconto sui piani annuali è ancora disponibile per pochissime ore. Questa offerta è valida 12 mesi, al termine dei quali verrà applicata la nuova tariffa scontata offerta dal servizio.

Creare un account Internxt è molto semplice. Basta accedere al sito ufficiale e cliccare su “Inizia” e poi inserire nome utente e indirizzo e-mail. La piattaforma ti offrirà immediatamente 10 GB di spazio gratuito a vita e accesso illimitato a tutti i servizi della piattaforma. Il tuo account sarà completamente anonimo. Se decidi di passare ad un piano Premium, potrai saldare il conto effettuando pagamenti sicuri con il sistema che preferisci (carta di debito, credito, PayPal, criptovalute, Google Pay, Apple Pay, ecc.). Infine, se dovessi avere qualche ripensamento, Internxt ti offre il rimborso totale del tuo acquisto se invii la disdetta entro 30 giorni.

