Proteggi i tuoi dati con una VPN: privacy totale

In un'epoca in cui le nostre informazioni digitali rischiano di essere ovunque, affidarsi ai servizi garantiti da una VPN come NordVPN è la soluzione migliore per evitare brutte sorprese, proteggere i tuoi dati online e garantire la tua privacy. Vediamo in che modo è possibile farlo.

Perché con NordVPN proteggi davvero i tuoi dati

NordVPN è uno dei servizi VPN migliori sul mercato, forte del suo protocollo di crittografia avanzata AES-256 che crea un tunnel sicuro tra il tuo dispositivo e il server VPN in modo che al suo interno sia difficilissimo "spiare" per chiunque: da malintenzionati a enti governativi fino ad arrivare al tuo provider internet.

Naturalmente, NordVPN fa tutto questo senza raccogliere, vendere o tracciare i tuoi dati, che resteranno sempre privati e al sicuro da qualunque luogo tu ti connetta. Ricorda infatti che questa VPN impedisce anche che il tuo indirizzo IP reale venga esposto, così che nessuno possa tracciare la tua posizione reale.

Inoltre, per salvaguardare la sicurezza dei tuoi dati, NordVPN è dotato della funzione Kill Switch che interrompe automaticamente la connessione internet in caso di problemi alla VPN. Infine, puoi contare su funzionalità aggiuntive come Thread Protection, già inclusa nel prezzo, che blocca in automatico malware, phishing e siti web pericolosi.

