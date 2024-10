Proteggi i tuoi dati con l’offerta di CyberGhost: 83% di sconto

Dettagli dell'Offerta di CyberGhost

CyberGhost offre diverse opzioni per adattarsi alle esigenze degli utenti:

2 anni + 4 mesi gratuiti : a soli 2,03 € al mese (con addebito di 56,94 € per i primi due anni)

: a soli (con addebito di per i primi due anni) 6 mesi : a 6,99 € al mese (con addebito di 41,94 € ogni sei mesi)

: a (con addebito di ogni sei mesi) 1 mese: a 11,99 € al mese, con flessibilità mensile.

Tutti i piani pluriennali di CyberGhost includono funzionalità aggiuntive senza costi extra, come il CyberGhost ID Guard e il CyberGhost Privacy Guard, che garantiscono una protezione avanzata e aiutano a monitorare eventuali fughe di dati personali.

Funzionalità premium di CyberGhost

Gli utenti di CyberGhost potranno beneficiare di caratteristiche avanzate, pensate per garantire privacy e sicurezza a 360°:

Server veloci : Con oltre 100 paesi coperti e reti da 10 Gbps, CyberGhost assicura prestazioni elevate e connessioni rapide.

: Con oltre 100 paesi coperti e reti da 10 Gbps, CyberGhost assicura prestazioni elevate e connessioni rapide. Larghezza di banda illimitata : Nessuna limitazione o rallentamento, perfetto per lo streaming e il download.

: Nessuna limitazione o rallentamento, perfetto per lo streaming e il download. Copertura multi-dispositivo : Fino a 7 connessioni simultanee , così potrai proteggere tutti i tuoi dispositivi, dai computer ai dispositivi mobili.

: Fino a , così potrai proteggere tutti i tuoi dispositivi, dai computer ai dispositivi mobili. App dedicate: Compatibili con i principali sistemi operativi, come Windows, Mac, Android, iOS, e perfino con router e smart TV.

Sicurezza e privacy totale

CyberGhost è noto per la sua politica no-log certificata, che assicura che nessuna delle attività online degli utenti venga tracciata o archiviata. Le sue tecnologie avanzate, come la crittografia potente, lo split tunneling e il kill switch automatico, garantiscono che i dati rimangano sempre protetti e che la connessione sia sicura in ogni circostanza.

IP dedicato e nuove località

Un’ulteriore novità è la possibilità di ottenere un IP dedicato per un costo mensile aggiuntivo di 2,50 € (50% di sconto). Questa opzione è ideale per chi cerca un IP statico, evitando i cambi di indirizzo frequenti e migliorando l’accesso sicuro a servizi online o reti aziendali.

Soddisfatti o rimborsati

CyberGhost offre una garanzia di rimborso di 45 giorni su tutti i piani da 6 mesi o più (e 14 giorni per il piano mensile), consentendo di testare senza impegno le sue funzionalità. Per conoscere l'offerta completa di CyberGhost clicca qui.