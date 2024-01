Proteggi i tuoi dati con il cloud di NordLocker: fino a 2 TB di spazio crittografato end to end

La sicurezza dei dati è di primaria importanza nell'era digitale, e NordLocker si presenta come la soluzione ideale per archiviare file in modo sicuro nel cloud. Grazie a un sistema avanzato di crittografia end to end, il servizio offre una protezione completa per i tuoi dati sensibili.

NordLocker si distingue inoltre per la sua combinazione di sicurezza, convenienza e semplicità d'uso. Le app disponibili su tutte le piattaforme rendono l'accesso ai tuoi file rapido e intuitivo, garantendo un'esperienza utente ottimale.

NordLocker: piani a prezzo ridotto con abbonamento annuale

Per gli utenti, NordLocker offre due piani a prezzo ridotto con abbonamento annuale: 500 GB e 2 TB di spazio crittografato.

Inoltre, è disponibile un piano gratuito da 3 GB con crittografia end to end, ideale per chi desidera testare il servizio senza inserire dati di pagamento in fase di registrazione.

Attualmente, i piani a pagamento sono scontati fino al 53%, rendendo NordLocker una scelta conveniente per chi cerca un servizio di cloud storage sicuro.

Per gli utenti alla ricerca di un servizio di cloud storage sicuro e conveniente, NordLocker offre tre opzioni: il piano gratuito con 3 GB, il piano da 500 GB al costo di 2,99 euro al mese, e il piano da 2 TB al costo di 6,99 euro al mese. Tutte le versioni di NordLocker garantiscono crittografia end to end per la massima protezione.

I costi indicati si riferiscono all'attivazione dell'abbonamento annuale con pagamento in un'unica soluzione, con sconto fino al 53% per i nuovi utenti.

Per accedere alle offerte, basta andare al sito ufficiale di NordLocker tramite il link sottostante:

Inoltre, NordLocker offre una garanzia di rimborso a 30 giorni per tutti i nuovi utenti, garantendo totale soddisfazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.