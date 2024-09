Proteggi fino a 5 dispositivi con questo bundle Bitdefender in sconto

Bitdefender, brand ormai sinonimo di protezione avanzata, offre un bundle eccezionale che consente di mettere al sicuro fino a 5 dispositivi con un unico abbonamento scontato. Diamo un'occhiata a ciò che questo tool tecnologico può fare per te. Questo significa tanta tranquillità mentre navighi nel Web, senza la minaccia di virus e malware.

Bitdefender: proteggi fino a 5 dispositivi con semplicità e sicurezza

Con tre diverse opzioni di abbonamento, Bitdefender adatta la sua protezione a tutte le tue esigenze. Antivirus Plus, ad esempio, è ottimo se usi soltanto dispositivi Windows. La protezione arriva fino a 3 dispositivi e costa €19,99 il primo anno. Internet Security costa invece €32,49 per il primo anno e protegge fino a 3 dispositivi.

Infine, Total Security, che protegge invece fino a 5 dispositivi, inclusi Windows, macOS, Android e iOS, a soli €42,49 il primo anno.

Bitdefender offre anche la possibilità di aggiungere il servizio VPN a soli €34,99. Con questa aggiunta, navighi in anonimato, mantenendo così al sicuro le tue informazioni anche quando ti connetti ai Wi-Fi pubblici.

La protezione che Bitdefender garantisce va ben oltre il classico antivirus. Grazie alla sua intelligenza artificiale avanzata, è in grado di identificare e bloccare anche le minacce più recenti. Non solo: il suo sistema anti-phishing ti mette al sicuro da truffe online e siti fraudolenti, mentre il browser dedicato per l'online banking protegge le tue transazioni. Tutto questo senza rallentare le prestazioni del tuo dispositivo.

Bitdefender ha pensato anche agli appassionati di gaming, ai cinefili e ai workaholic: grazie alle modalità dedicate, che ottimizzano le prestazioni del sistema ed evitano fastidiose interruzioni, potrai finalmente giocare, guardare film e lavorare senza essere disturbato. Insomma, questo bundle offre un arsenale completo di strumenti per mettere in sicurezza fino a 5 dispositivi. Non ti resta che approfittarne.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.