Proteggete la vostra attività in rete con Nord Threat Protection

Nord Threat Protection è la soluzione informatica pensata per la sicurezza, con cui poter proteggere le proprie attività in rete dalle minacce quotidiane più diffuse, come malware, tracker e altri tipi di attacchi informatici che possono mettere a rischio i dispositivi e i dati. Offre un set completo di funzionalità per bloccare siti web pericolosi, pubblicità malevole, rendendo la navigazione fluida, oltre che sicura.

È possibile avere tutto ciò sfruttando il 57% di sconto, per acquistare il piano completo a soli 6,99€ al mese per il primo anno.

Nord Threat Protection: ecco come funziona

Nord Threat Protection è una soluzione a se stante, ma è anche possibile trovarlo all'interno di NordVPN senza costi aggiuntivi. Identifica e blocca le minacce in qualsiasi momento, anche durante il download dei file, evitando così che i dispositivi possano essere compromessi. Si tratta di un potente strumento antimalware alla pari degli antivirus più diffusi, che permette anche di bloccare tracker, pubblicità e siti pericolosi, garantendo una navigazione sicura. Threat Protection previene le minacce anche quando non si è connessi a internet o a una VPN.

È disponibile per Windows, MacOS e fornisce da subito un livello di sicurezza elevato contro minacce sconosciute e attacchi informatici sofisticati. Il software non si limita a migliorare la sicurezza online, ma fornisce anche un riepilogo dei malware, i tracker, i siti malevoli e le pubblicità bloccati negli ultimi 7 giorni, consentendovi di fare un'analisi accurata e prendere nota dai siti da evitare.

Con Nord Threat Protection potrete navigare in rete senza preoccuparvi di perdite dei dati o violazioni della privacy. Analizza da subito i file scaricati e, nel caso non sia possibile stabilire se siano pericolosi o meno, li carica nel cloud per un'analisi più profonda e precisa. Un doppio controllo che garantisce un elevato livello di sicurezza, prevenendo l'infezione del sistema.

Approfittate ora dello sconto e proteggete le vostre attività informatiche.

