Proposito per il 2025: imparare una nuova lingua con Mondly (96% di sconto)

Uno tra i propositi più utili per l'anno nuovo? Imparare una nuova lingua. Non solo ti offre nuove opportunità di carriera, ma ti sarà anche utile durante i viaggi e come stimolo mentale, per mantenere il cervello allenato. Se hai sempre voluto parlare fluentemente una lingua straniera, il 2025 è il momento giusto per iniziare grazie a Mondly, l'app di apprendimento delle lingue apprezzata da milioni di utenti.

In occasione del nuovo anno, inoltre, potrai anche approfittare della promozione a tempo limitato che ti permetterà di risparmiare il 96% sull'acquisto del piano a vita, l'unico attraverso il quale potrai accedere a tutte le 41 lingue della piattaforma senza dover sottoscrivere alcun abbonamento.

Perché Mondly è l'app giusta per te

Mondly ha già conquistato oltre 125 milioni di utenti, ottenendo riconoscimenti da Facebook e Apple. La sua forza risiede nella combinazione di tecnologie avanzate e strategie di apprendimento innovative.

Ma cosa rende davvero speciale Mondly? Ecco alcune caratteristiche uniche del suo modus operandi che potrebbero convincerti a fare il grande passo:

Focus sulle frasi , non sulle singole: l'app si concentra su frasi di uso comune, facilitando la memorizzazione e l’uso pratico del linguaggio

, non sulle singole: l'app si concentra su frasi di uso comune, facilitando la memorizzazione e l’uso pratico del linguaggio Pronunce impeccabili : grazie alla collaborazione con madrelingua professionisti, Mondly garantisce un apprendimento accurato dell’accento e delle intonazioni

: grazie alla collaborazione con madrelingua professionisti, Mondly garantisce un apprendimento accurato dell’accento e delle intonazioni Conversazioni realistiche : con un Chatbot avanzato e corsi esclusivi in Realtà Aumentata, potrai esercitarti in scenari reali

: con un Chatbot avanzato e corsi esclusivi in Realtà Aumentata, potrai esercitarti in scenari reali Ripetizione efficace : il sistema di ripetizione spaziata aiuta a memorizzare velocemente e a lungo termine

: il sistema di ripetizione spaziata aiuta a memorizzare velocemente e a lungo termine Apprendimento dalla propria lingua madre: a differenza di molte altre app, Mondly permette di imparare partendo dalla propria lingua madre, con ben 41 lingue tra cui scegliere

Risparmia con la promo limitata di Capodanno

Per rendere ancora più invitante il tuo percorso verso una nuova lingua, Mondly offre una promozione imperdibile: accesso a vita a soli 89,99 euro invece di 1999 euro, con uno sconto del 96%. Questo significa che potrai imparare una o più lingue a tuo ritmo, senza limiti di tempo.

La promozione è disponibile a tempo limitato, dal momento che è stata lanciata in occasione del nuovo anno, e terminerà a breve.

