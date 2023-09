Promozione Incogni 50% di sconto. Elimina ora i dati personali

Navigando su internet e creando nuovi account, i vostri dati personali vengono spesso memorizzati e venduti a società di terze parti. Questo comporta purtroppo la possibilità che finiscano anche in mano a malintenzionati, per essere usati a scopo fraudolento in truffe, frodi e altre tipologie di attività informatiche malevole. Incogni vi permette di prevenire tutto ciò, offrendosi di eliminare per voi i dati personali che sono finiti in rete.

Il servizio è ora in promozione a uno sconto del 50%, con un prezzo di soli 6,49€ per quanto riguarda il piano annale

Incogni: riprendi il controllo della tua privacy a un prezzo scontato

Incogni si propone da tramite tra voi e i broker, aziende che collezionano dati personali spesso venduti a società di terze parti, ricche di una notevole quantità di dettagli che riguardano la vostra attività in rete e l'identità personale (numero di telefono, informazioni personali, attività sulla navigazione e altro). Questi dati tuttavia, finiscono spesso anche nelle mani di utenti malintenzionati, diventando uno strumento per l'esecuzione di attacchi mirati.

Il servizio vi permette di richiedere per voi l'eliminazione di tali informazioni importanti, contattando direttamente i broker per la procedura. In questo modo risparmiate il tempo richiesto da un'operazione, che svolta in proprio risulterebbe essere davvero lunga, facilitandovi non poco la procedura per garantire la vostra privacy.

Iniziare è molto semplice e proprio questo fattore è uno degli obiettivi di Incogni. Per prima cosa basta registrarsi, creando un account, per comunicare al servizio quali dati rimuovere. A questo punto Incogni inizia la procedura, inviando per voi le richieste di eliminazione. Sarete informati sulla progressione direttamente dal pannello. Una volta che l'operazione va a buon fine, riceverete una notifica di avvenuta cancellazione.

Approfittando ora dello sconto, potrete usufruire di questo utile servizio a soli 6,49€. Nel caso tuttavia non siete soddisfatti dei risultati, sarà sempre possibile chiedere un rimborso entro 30 giorni dall'acquisto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.