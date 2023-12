Promozione imperdibile: a Natale Kena regala 50GB extra per 12 mesi

Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, Kena Mobile presenta un'irresistibile offerta: Promo Natale con il primo mese completamente gratuito, accompagnato da 50 Giga di traffico dati extra gratuiti per ben 12 mesi. Questa imperdibile promozione del provider virtuale ex Noverca è disponibile a soli 6,99 euro al mese.

Kena Mobile: i dettagli dell'offerta

La tariffa natalizia, valida per nuove attivazioni e per chi desidera cambiare gestore, include 130GB di traffico Internet in 4G.

La velocità massima raggiunge i 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, garantendo un'esperienza di navigazione veloce e affidabile.

La promozione comprende anche minuti illimitati di chiamate verso qualsiasi gestore, sia mobile che fisso, in tutta Italia, e 200 messaggi al mese.

In aggiunta, i clienti potranno usufruire di 7 Giga di internet in roaming durante i viaggi in Europa. Il pacchetto completo è offerto a soli 6,99 euro al mese.

L'offerta è attivabile online e include 50GB extra ogni mese per 12 mesi, regalati da Kena Mobile. Inoltre, per coloro che richiedono un nuovo numero o effettuano la portabilità da determinati gestori virtuali, il primo mese è completamente gratuito.

Il prezzo mensile di 6,99 euro comprende anche il Servizio VoLTE e la possibilità di attivare la Ricarica Automatica, che consente il rinnovo automatico della promozione tramite addebito bancario. Con questa opzione, si ottengono ulteriori 50GB di internet ogni mese.

Grazie all'iniziativa natalizia di Kena Mobile, il costo iniziale della promozione è completamente azzerato, rendendo questa offerta un regalo ideale per le festività. Approfitta di questa promozione e assicurati un Natale ricco di connessioni veloci e senza limiti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.