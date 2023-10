PROMO Vodafone 150GB: solo in portabilità

Vodafone per chi intende cambiare gestore mette a disposizione tutto quello che ti serve per avere una PROMO completa insieme anche a 150GB di traffico internet.

Richiedi il passaggio a Vodafone a 7,99€ Vediamo dunque come provvedere al passaggio del proprio numero verso Vodafone.

PROMO V0dafone 150GB: ecco i dettagli

La promozione di queste ore offre ogni mese ben 150GB di traffico dati in 4.5G. Questo bundle è disponibile in tutta Italia ogni mese con velocità e stabilità garantite dalla rete Vodafone. Inoltre compresi troviamo anche ben 7,3 Giga di internet da utilizzare in roaming in tutta Europa.

Per quanto con cerne il traffico voce troviamo minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri sia fissi che mobili in tutta Italia con altrettanti SMS sempre verso qualsiasi gestore.

L'offerta in questione non ha vincoli contrattuali ed è richiedibile solo per specifici gestori virtuali. Tra i più conosciuti troviamo Iliad, Fastweb, Poste Mobile, Coop Voce, Tiscali, Lyca, Rabona ed altri.

Richiedere di passare a Vodafone con questa promozione è davvero molto semplice. Basterà infatti fare click sul bottone ti richiama Vodafone ed un operatore del 190 ti spiegherà la promo nel dettaglio. Sempre attraverso il canale telefonico puoi completare l'ordine e scegliere la data e l'ora migliore per ricevere la SIM.

Anche in questo caso, essendo una vendita a distanza, ci sono i 14 giorni di ripensamento.

Questa offerta, essendo esclusiva per chi passa da specifici MVNO, non è attivabile da tutti i clienti. Per visionare tutte le promozioni attualmente disponibili basta recarsi nella sezione Shop - Mobile - Offerte Telefonia Mobile presente nel sito del gestore ex Omnitel.

Inoltre, la spedizione a domicilio della SIM è completamente gratuita e puoi richiedere la consegna anche la sera.

