PROMO Sorgenia: Luce & Gas con prezzo indicizzato

Sorgenia, gestore lombardo che eroga Luce e Gas da qualche anno, ti offre la possibilità di accedere ad una PROMO con prezzo indicizzato delle due componenti. Questo fornitore è da sempre molto attento all'ambiente, infatti, la materia energia deriva interamente da fonti rinnovabili.

In più per te se scegli anche la connessione internet, disponibile a partire da 21,90 euro al mese, c'è uno sconto che può arrivare ai 120 euro, oltre ad un Welcome Bonus di 100€ per la Fibra.

Sorgenia PROMO: vediamo come funziona il prezzo indicizzato

Passare da un prezzo bloccato ad un prezzo indicizzato può essere talvolta traumatico. Questo perché con un prezzo fisso voi sapete sempre quanto pagherete in base a quanto pattuito all'inizio del contratto.

I preventivi con prezzo all'ingrosso e dunque che seguono gli indici spesso sono molto convenienti rispetto a quelli con prezzo bloccato. Un fornitore, infatti, per permettersi di fissare un indice per 24 mesi deve sicuramente guadagnarci qualcosa e dunque andrà a fissare un prezzo molto più alto rispetto agli indici del mercato.

Oltre agli indici PUN e PSV, per la Luce il fornitore richiede uno spread oltre al prezzo indicizzato di 0,015€/kWh per il primo anno che si abbassa a 0,03€/kWh dal secondo. Per il Gas, invece, questo contributo sui consumi è pari a 0,15 €/Smc per la prima annualità che si alza a 0,20€/Smc durante il secondo anno.

Oltre al cosiddetto spread, Sorgenia, richiede anche un costo di commercializzazione e vendita che varia a seconda dell'utenza. Per l'energia è di 91,2€/POD/anno, mentre, per il Gas ammonta a 114€/PDR/anno.

Inoltre, se decidi di attivare la promozione Next Energy Sunlight Luce&Gas hai fino a 40€ di Sconto in bolletta.

